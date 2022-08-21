Энрике Иглесиас сделал заявление о расставании с Анной Курниковой

Звезда тенниса и знаменитый исполнитель познакомились в 2001 году Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Курникова и Энрике Иглесиас считаются одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. Певец и бывшая теннисистка вместе почти 20 лет. Они предпочитают держать свое личное счастье при себе. Раньше Анна всегда сопровождала мужа на гастролях, но с появлением троих детей она полностью погрузилась в материнство. А на днях горячий испанец выступил с заявлением о скором расставании с блондинкой.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас не выставляют свои чувства на публику. Они наслаждают каждым проведенным вместе днем. Доподлинно не известно, вышла ли теннисистка замуж за певца, так как официального никто из них данную информацию не комментировал. Однако Анна давно сменила фамилию на Курникова-Иглесиас.

В конце 2017 года у пары родились близнецы: сын Николас и дочь Люси, а в начале 2020 года на свет появилась дочь Маша. В прежние годы Курникова сопровождала любимого во время концертных туров, но с появлением детей мотаться по свету Анна перестала.

В сентябре пару ждет расставание. Энрике сообщил, что отправится в Лас-Вегас. Курникова останется дома в Майами. "Шоу пройдут меньше чем через месяц! 16 и 17 сентября. Меня ждет путешествие в Вегас", - заявил певец.

Напомним, звезда тенниса и знаменитый исполнитель познакомились в 2001 году. Тогда Анну Курникову позвали сняться в клипе Энрике Иглесиаса на песню Escape. Согласно сценарию, Энрике и Анна должны были целоваться, но артист категорически отказался. Он закатил истерику, мол, у Анны прыщ на лице. Бурное выяснения отношений привело к тому, что, отсняв клип, молодые люди начали встречаться.

"Мне нравится в Энрике то, что у него очень мощный стимул - в жизни, в творчестве. Он хочет многого добиться. Он смотрит вперед, а не сидит и плюет в потолок, как некоторые. У него много идей. С ним очень интересно разговаривать. С ним не скучно. Он и меня стимулирует действовать", - отмечала многодетная мама.

Кстати, в личных отношениях Анна предпочитает, чтобы лидером был ее мужчина. "Когда я дома, то люблю, чтобы меня погладили по голове и сказали: «Ты моя маленькая, моя хорошая, не расстраивайся, все будет замечательно»", - говорила Курникова.