Не забывайте включать в свое меню кукурузу в любом виде. Фото: здоровое-питание.рф

Кукуруза – один из самых древних однолетних злаков, известных человечеству. Найдены упоминания о том, что кукурузу выращивали почти 9 тысяч лет назад в Мексике. С тех пор кукуруза стала распространенным продуктом, ее выращивают во многих странах, а используют в пищу круглый год.

Злак широко применяют в кулинарии в сыром, отварном и консервированном виде, из зерен получают кукурузный крахмал, масло, муку. Полезные свойства кукурузы оценили по достоинству во всех странах мира.

Кукурузные зерна богаты витаминами: А, С, РР, Е, D, К, группы В. В початках содержатся также ценные минеральные вещества: соли калия, кальция, фосфора, железа и магния, а также микроэлементы – никель и медь. В кукурузном белке присутствуют незаменимые аминокислоты – триптофан и лизин.

В 100 г сырой кукурузы – 2,5 г клетчатки, поэтому продукт полезен при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Употребление кукурузы способствует нормализации стула при запорах. Полезно употреблять зерна кукурузы, а также кукурузные отруби, в которых в изобилии находятся питательные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами.

Фото: здоровое-питание.рф

Регулярное потребление кукурузы может уменьшить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, так как организм получает достаточное количество пищевых волокон, клетчатки, калия, магния, фосфора, витамина Е и других полезных веществ, содержащихся в кукурузе, активизирующих метаболические процессы. Это приводит к улучшению здоровья человека и укрепления иммунной системы.

Кукурузу в различных видах рекомендуется включать в детский рацион и в состав различных диет, так как она снабжает организм необходимыми микроэлементами и витаминами. Укрепляющее и питательное действие кукурузы особенно полезно для людей старшего возраста – в частности, этот натуральный продукт питания может помочь предотвратить мышечную дистрофию. Кроме того, витамины группы В, содержащиеся в кукурузе, оказывают положительный эффект на функции центральной нервной системы.

Благодаря мочегонным свойствам кукуруза (в частности, ее рыльца) имеет неплохое противоотечное действие, в том числе при беременности, а также может облегчить боль в суставах при артритах и остеоартритах.

Интересно, что консервированная кукуруза сохраняет практически все полезные качества. Поэтому не забывайте включать в свое меню кукурузу в любом виде. Помните, что с помощью этого прекрасного злака вы сможете укрепить ваше здоровье и улучшить самочувствие.

Источник: здоровое – питание.рф