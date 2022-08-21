10 цитат Дарьи Дугиной, которые раскрывают ее сущность: Про Украину, спецоперацию и Запад

Дарья Дугина вела эфир на радио "Комсомольская правда". Фото: стоп-кадр видео

Дочь политолога и философа Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Московской области. Девушке было всего 29 лет, но ее уже замечали в медийном тусовке. Она вела эфир на радио "Комсомольская правда", выступала на сессиях ПМЭФ, читала лекции студентам.

Вот 10 цитат Дугиной, которые помогут понять, что за человеком она была.

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ

- Санкционная политика Макрона привела к тому, что экономика Франции начала рушиться. Многих последствия просто шокируют и напоминают времена Советского союза, когда ничего нельзя было купить, даже уже введены талоны на еду. Сегодня возникает нестабильная ситуация, как она будет меняться, пока неясно.

ЗАРОЖДЕНИЕ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА

- Русские пытаются отвоевать у смерти мирных жителей. А что такое смерть? Новалис (Георг, немецкий писатель — Ред.) говорил, что смерть — утрата соборности. И вот на Украине эта соборность была утрачена. Появилась куча группировок с агрессивной русофобской идеологией. Причем, идеям украинского национализма уже больше 100 лет. Еще в начале 20 века философ Дмитро Донцов доказывал, что можно убивать своих, если они против украинского национализма.

МАКРОН ЗА НАЦИСТОВ

- Макрон поддерживает преступный нацистский режим. Ехать в Киев — значит поддерживать режим. Помощники французского президента уже встретились с неонацистскими кланами на Украине. Сейчас возникает парадоксальная ситуация, что Макрон и Зеленский представляют либерально-нацистский режим.

ИНТЕГРАЦИЯ ОКРАИН

- Надо выстраивать работу с пограничными территориями, потому что риски всегда есть. Мы Украину потеряли. Чуть не упустили Белоруссию. Нам необходимо со всеми фронтирами работать, мы не можем все воспринимать, как данность. И надо думать, как нам общаться с Чечней, как ее к себе привязать. Не только деньгами, нужно мыслить религиозно, идеологически. Они суфии — нужно с ними общаться на религиозном языке. А если не выстроить идеологию, то может начаться отделение.

ЧТО ТАКОЕ ЕВРАЗИЙСТВО

- Евразийство предполагает, что каждый живет на своей земле, каждый регион самодостаточен. Навезти мигрантов — это уже антиевразийство. Нужно выстроить так империю, что каждый будет в своем регионе. Не смешение всех и вся — а у каждого своя культура. Вы приезжаете в Москву, а там русские. Русские идут, русские встают, русские спят, едят, водят хороводы на православных рейвах под березовый сок.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

- Надо проводить спецоперацию и в экономике — национализировать все у олигархов. Всю крупную частную собственность. Но должен быть компромисс, смешанная экономика, где и госсектор и частный бизнес совмещаются. Я не знаю, как это конкретно сделать конкретно, потому что не специалист.

МЫ ВОЮЕМ С ЗАПАДОМ

- Это не война с Украиной, это война со всем Западом. Азовцы — это не украинцы. Для Украины аутентично быть друзьями русских. В современной украинской культуре много архаики, иногда, кстати, очень приятной. Но это все постмодерн — они выдирают куски из своей идентичности и формируют странный гибрид.

О ТАЛИБАНЕ

- Талибы (запрещены в России — Ред,) делают приятные вещи: запретили наркотики, выдворили американцев. Прекрасные два жеста. Правда, ограничивают образование женщин. Но раньше лучше что ли было, когда при старом режиме женщинам рассказывали, что можно выбирать себе пол.

БРИТАНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ШПИОНИЛИ В РОССИИ

- Сеть СМИ великобританцами в России использовалась не просто как некоторая сеть для дестабилизации режима, это была сеть, которая работала просто на великобританскую разведку. То есть СМИ, журналисты Великобритании – это новые такие агенты.

ЭЛИТЫ ТОЖЕ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

- Если мы начали специальную военную операцию, ее также надо проводить внутри общества. Потому что вот эти элементы (речь об элитах, которые учились на Западе или много контактировали с иностранцами — Ред.) – это элементы великой опасности. Зачем санкции экономические вообще вводились? Для того чтобы окружение президента начало бунт, и были попытки переворота. То есть, по сути дела, с этими элитами как раз и работает Запад. Это тоже важный элемент, не только журналисты.

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