В результате огневых ударов объединенных силы Минобороны России и Донбасса ВСУ продолжает терять технику и личный состав. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Объединенные силы Минобороны России и Донбасса продолжают методично выбивать западное вооружение на всем фронте вооруженного соприкосновения.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня «Хаймарс» и зенитным комплексам западного производства», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также отметил удар оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области, где был сожжен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки также поражены: два склада горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка Донецкой Народной Республики, артиллерийская батарея в районе Новогригоровки ДНР, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, шесть пунктов управления ВСУ в Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах.

ВСУ продолжает терять личный состав. В результате огневых ударов уничтожено более сотни военнослужащих.

«Кроме того, в районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (запрещен в РФ), и в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777», - отметил Конашенков.

Силами противовоздушной обороны Донбасса сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каменки Харьковской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Фото: МО РФ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

267 - самолетов.

148 - вертолетов.

1785 - беспилотных летательных аппаратов.

367 - зенитных ракетных комплексов.

4359 - танков и других боевых бронированных машин.

810 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3323 - орудия полевой артиллерии и миномета.

4984 - единицы специальной военной автомобильной техники.