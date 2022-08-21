Подвиги российских офицеров: «Получил контузию, но сохранил офицерскую выдержку и принял бой»

Общий для всех министерств и ведомств День офицера России стали отмечать несколько лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже пять веков российский офицер хранит верность присяге и Отечеству. Делает это с честью и достоинством. Общий для всех министерств и ведомств День офицера России стали отмечать несколько лет назад по инициативе членов общественной организации «Офицеры России».

ОФИЦЕРЫ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Любой российский офицер - хранитель опыта и традиций, что заложил еще Петр Первый при формировании офицерского корпуса, в который сначала входили исключительно представители дворянства. Последний царь и все последующие Императоры Всероссийские из династии Романовых (не исключая дам), как правило встречали парады в форме Лейб-гвардии и являлись Верховными Главнокомандующими Российской Императорской армией (РИА).

Впечатляющее число должностей имел Николай Второй: император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский, британские монархи присвоили ему звания адмирала флота, фельдмаршала британской армии, но при этом он предпочитал носить форму полковника Лейб-гвардии Гусарского полка. Звание русского полковника ценилось куда выше звания адмирала островной страны.

С 19-го века звание стали присваивать за боевые заслуги мужчинам без знатного происхождения и даже женщинам. Всем известна по «Гусарской балладе» участница Отечественной войны 1812 года штабс-ротмистр РИА Надежда Дурова. Но женщины в армии умудрялись получать офицерские звания и намного раньше.

Еще в 1794 году году в донскую станицу Нагавская весь в крестах вернулся бравый казак Тимофей Курточкин, в котором местные узнали донскую казачку Татьяна Маркову, что исчезла в 1787 году. Оказалось, что Маркова все это время воевала. Сражалась в Польше, была ранена в Кракове. Карьеру молодому капитану РИА испортила дочь одного из офицеров, что мечтала выйти замуж за бравого казака, но не могла добиться от него знаков внимания. Девица решила пойти на обман - обвинить офицера в домогательствах. И на офицерском суде чести Курточкин заявил, что не мог домогаться до дочери сослуживца, так как сам… женщина.

В том же 1787 году по распоряжению Григория Потемкина-Таврического в Крыму для встречи Екатерины Второй из местных гречанок была создана «Амазонская рота», которую возглавила капитан кавалерии РИА Елена Шидянская. Хоть рота была больше потешной и просуществовала всего несколько месяцев, факт остается фактом.

КОДЕКС ЧЕСТИ ОФИЦЕРА

У офицеров был и остается неписаный кодекс чести, что регламентирует поведение военнослужащих в обществе. Офицер не должен обманывать, хвастаться, брать и давать деньги в долг, рукоприкладствовать во время спора или громко скандалить. За нарушение правил следовал суд офицерской чести.

И сегодня офицер в форме не может находиться в сильном алкогольном опьянении в общественном месте или позволить себе даже присесть в общественном транспорте. По его поведению будут судить о других военнослужащих.

Сегодня, чтобы получить звание офицера нужно иметь идеальное здоровье и стремление учиться защищать свое Отечество. После обучения на военных кафедрах гражданских вузов, подготовки в военных училищах юноши и девушки получают лейтенантские погоны. От их профессионализма, опыта, умения сплотить воинский коллектив в дальнейшем и зависит безопасность страны.

Вот, как свои комментируют награждение медалями «Золотая Звезда» участники военной спецоперации на Украине, что получили их из рук министра обороны Сергея Шойгу.

- Это не только моя награда, а всего моего подразделения. Личный состав проявил себя мужественно, не думал о страхе, а том, чтобы другие подразделения выполнили свою задачу, - рассказал Герой России подполковник Сергей Бойко, чье подразделение получило приказ и закрепилось на стратегически важной высоте и долго под огнем артиллерии отбивала атаки противника, который имел пятикратное превосходство в живой силе и технике.

Герой России полковник Леонид Рыжов отметил боевую работу своих воинов словами: «самоотверженно выполняют свои обязанности».

- Переполняет чувства гордости, радости и благодарности, что действия и поступки моего экипажа были оценены так высоко, - заявил Герой России Вячеслав Кабицкий.

- Ощущаю чувство гордости за общую работу моего боевого коллектива. Мой отец тоже был вертолетчиком и за подвиги в Афганистане неоднократно представлялся к боевым наградам. Горжусь, что являются продолжателем семейной династии и удостоен столь высокой медали, - сказал Герой России подполковник Сергей Каспрук.

Залог успеха этих офицеров в том, что они в первую очередь заботились и продолжают заботиться о подчиненных.

ГЕРОИ БУДУЩИХ ФИЛЬМОВ

Показателен подвиг командира танкового полка полковника Ивана Шица, что находился на передовой в боевых порядках своих подразделений на Донбассе. В ходе боя за овладение населенным пунктом танковый полк Шица, сломив сопротивление противника первым ворвался в город, тем самым обеспечил выполнение боевой задачи дивизией. В ходе боя Шиц получил множественные осколочные ранения головы, рук и ног. Несмотря на ранения, рискуя жизнью, продолжил командовать полком, вывел его из-под удара, тем самым сохранив подчиненных и только после того, как убедился в безопасности всего подразделения, был эвакуирован в госпиталь. После лечения вернулся в свой полк, продолжает командовать.

Министр обороны России Сергей Шойгу лично наградил полковника Ивана Шица и заместителя командира истребительного авиационного полка подполковника Илью Сизова, командира огнеметного взвода старшего лейтенанта Андрея Соловьева и командира мотострелкового взвода старшего лейтенанта Балдана Цыдыпова. О каждом из этих офицеров можно снимать художественный фильм.

Подвиги командира огнеметного взвода старшего лейтенанта Андрея Соловьева могли бы занять несколько страниц. Но можно представить некоторые цифры, что характеризуют офицера: за период ведения боевых действий экипажем боевой машины старшего лейтенанта Андрея Соловьева уничтожено до 12 минометных и 3 артиллерийских батарей, 24 единиц боевой техники и до 300 националистов.

Заместитель командира истребительного авиаполка подполковник Илья Сизов отличился тем, что при проведении боевого патрулирования обнаружил вертолет противника Ми-14, летевший в зоне поражения ПВО на предельно малой высоте вблизи с границей с Румынией. Вертолет противника на высоте 20 метров над уровнем моря стал уходить в сторону западной границы, одновременно ведя огонь из всех видов вооружения. Понимая, что в настоящее время находится в выгодном боевом положении и не взирая на взятие противником самолета на автосопровождение зенитным ракетным комплексом «С-300» офицер принял решение о пуске ракеты. Проходя на предельно малой высоте, 15 метров над уровнем моря. и скорости 1200 км/ч произвел максимальное сближение с целью и на расстоянии 500 метров поразил вертолет. Но лишь один боевой эпизод: за время проведения военной спецоперации подполковник Илья Сизов лично уничтожил 11 летательных аппаратов противника из них 3 самолета Су-24, 3 самолета Су-27, 2 самолета МиГ-29, 2 вертолета Ми-24 и 1 вертолет Ми-14, а также 2 зенитных ракетных комплекса «Бук-М1».

ПРАВО ОСТАТЬСЯ В СТРОЮ

Сергей Шойгу лично приехал в госпиталь, чтобы наградить Героя России Цыдыпова, который в феврале вместе со своим взводом попал под массированный перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в Киевской области. Взвод лейтенанта Балдана Цыдыпова на БМП-2 замыкал колонну, а потому ее украинские националисты попытались вывести из строя первыми выстрелами, чтобы отрезать военнослужащим путь к отступлению.

Из наградного листа: «Во время прямого попадания снаряда в БМП Балдан получил контузию, но сохранил офицерскую выдержку и принял бой. Он развернул подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнем сумел уничтожить бронетехнику противника. Офицер мужественно отражал все атаки, пока не подоспела подмога. С поля боя его эвакуировали в бессознательном состоянии».

Балдан перенес 14 операций, лишился ступни, но остался на службе. Полученные в образовательном центре реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

«Поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой нашей Родины вашего подвига, вашей боевой работы. Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для Армии, для Вооруженных Сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой, живыми и невредимыми», - такими словами Героев России поздравляет Сергей Шойгу.

ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

День офицера России широко празднуется в военных городках, городах России и разных странах.

Многие советские и российские офицеры учились в военных училищах военнослужащими из Средней и Юго-Восточной Азии, арабских и африканских государств. За это время военные вузы дали специальное образование нескольким главам иностранных государств и тысячам офицерам иностранных армий. И эти отношения, полученные когда-то на учебе в России также сегодня являются залогом безопасности в нашем многополярном мире.

«Российские друзья – настоящие друзья, которые стояли с нами плечом к плечу в борьбе с международными террористами. Теперь мы хотим в свою очередь стать плечом к плечу рядом с вами», - заявил во вторник в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая состоялась «на полях» Московской конференции по международной безопасности министр обороны Сирийской Арабской Республики Махмуд Аббас.

Виновникам торжества за праздничным столом в кругу друзей и семьи в этот день можно пожелать «всегда возвращаться домой живыми и невредимыми». А еще важно не забывать о «третьем» тосте в память о погибших.

КСТАТИ

Офицеры — не только защитники, но и люди с высоким уровнем образования, которые оставили след в культуре нашей страны.

Лев Толстой, прежде чем написать своих литературные произведения, сражался на Кавказе и получил чин унтер-офицера четвертого класса в батарее артиллерийской бригады.

Поэт Михаил Лермонтов отличился храбростью на Северном Кавказе в рядах Тенгинского пехотного полка. Поручик выполнял роль связиста между подразделениями во время сражений, а потом командовал отрядом казаков охотников-пластунов, что заложили традиции русского спецназа.

Поэт Серебряного века Николай Гумилев был офицером 4-го эскадрона Александрийского 5-го гусарского Её Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка. Поэт трижды удостаивался награды Георгиевский крест за участие в Первой мировой войне.

Один из самых известных скульпторов XIX века Петр Клодт, чьи скульптуры коней украшают собой Аничков мостов в Петербурге, воспитанник казачьего училища и офицер в чине подпоручика.