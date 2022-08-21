Илья Резник: Святая реликвия – Знамя, ты в небо взметнулось над нами, и вновь позвало за собой

Поэт, народный артист России Илья Резник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 22 августа, в стране будет отмечаться День Государственного флага Российской Федерации. (Он, этот праздник, был установлен в 1994-м.)

И на 22-е же число запланирован творческий вечер советского и российского поэта, народного артиста Ильи Резника - он пройдёт в Крыму, в киноконцертном зале санатория «Родина» (расположен в посёлке Гаспра).

Накануне журналист «Комсомольской правды» позвонил в Ялту, где сейчас живет и работает поэт…

- … Илья, здравствуйте! Это Александр Гамов. Поздравляем вас с грядущим праздником, с Днем государственного флага.

- Да, Александр. И я поздравляю любимую мою «Комсомолку», читателей и слушателей, с этой замечательной датой в истории страны.

- Спасибо огромное. Илья, скажите, ваш творческий вечер, который назначен на 22-е число, он связан именно с этим днем?

- Да. Это - мой авторский концерт для силовых структур, который начинается со стихотворения «Знамя», я его к этому празднику написал, потом звучит «Служить России» (песня на стихи Ильи Резника. - А.Г.).

Кроме меня, еще участвуют детские коллективы «Маленькая страна» - наши Ялтинский и Севастопольский театры, композитор Александр Батрак. И будет премьера нашей новой песни «Любимые не умирают» - в исполнении авторов.

А пока мы ждём Азизу, которая также работает над этой композицией.

- «Маленькая страна» - это тоже Илья Резник. А то вы сказали - «кроме меня».

- Нет, конечно, они со мной будут петь, мы вместе. Они у меня замечательные ребята.

- Да, мы слушали, смотрели. Мы можем вас попросить, чтобы премьера вашего «Знамени» состоялась в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) и на сайте KP.RU?

- Да. Я с удовольствием прочитаю это стихотворение.

- Запись! Лучший звукооператор Гамов включил все диктофоны. Исполняет любимый российский поэт, народный артист Российской Федерации…

(Илья Резник читает своё стихотворение.)

ЗНАМЯ

Святая реликвия – Знамя,

Мы сердцем и верой с тобой.

Ты в небо взметнулось над нами,

И вновь позвало за собой.

Тебя нам отцы завещали,

Герои священной войны,

И грудью тебя защищали

Солдаты великой страны.

Пронзали тебя вражьи стрелы,

Свинцовые рвали ветра.

Не меркло. В огне не горело.

И воинов в бой вела смело

Под клич многогласный «ура».

Из пепла живое вставало

Под пули, под пушечный гром,

И грозную рать собирало

Для битвы с жестоким врагом.

Давало нам новые силы,

Наш путь осветив, как заря,

И гордо взошло над Россией,

Свет блАгословенный даря.

Священное знамя державы,

Что нашею стало судьбой,

Традиции воинской славы

Неси вдохновенно с собой.

Ты выше наград всех и званий,

Легенда! Божественный знак!

Святое бессмертное знамя,

Отечества доблестный стяг!

Будь с нами в поэмах и песнях!

Сияй в бесконечности лет,

Как символ отваги и чести,

Как символ грядущих побед!

Илья Резник.

- Ну, а «Комсомольская правда» еще раз - вместе с Ильей Резником - поздравляет с наступающим праздником всех наших слушателей и посетителей сайта.

Илья Резник:

- Да. Я всем сердцем с вами.

- Спасибо вам огромное. До свидания.