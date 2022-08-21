Илья Резник: Святая реликвия – Знамя, ты в небо взметнулось над нами, и вновь позвало за собой

Поэт, народный артист России Илья Резник
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В понедельник, 22 августа, в стране будет отмечаться День Государственного флага Российской Федерации. (Он, этот праздник, был установлен в 1994-м.)
И на 22-е же число запланирован творческий вечер советского и российского поэта, народного артиста Ильи Резника - он пройдёт в Крыму, в киноконцертном зале санатория «Родина» (расположен в посёлке Гаспра).
Накануне журналист «Комсомольской правды» позвонил в Ялту, где сейчас живет и работает поэт…
- … Илья, здравствуйте! Это Александр Гамов. Поздравляем вас с грядущим праздником, с Днем государственного флага.
- Да, Александр. И я поздравляю любимую мою «Комсомолку», читателей и слушателей, с этой замечательной датой в истории страны.
- Спасибо огромное. Илья, скажите, ваш творческий вечер, который назначен на 22-е число, он связан именно с этим днем?
- Да. Это - мой авторский концерт для силовых структур, который начинается со стихотворения «Знамя», я его к этому празднику написал, потом звучит «Служить России» (песня на стихи Ильи Резника. - А.Г.).
Кроме меня, еще участвуют детские коллективы «Маленькая страна» - наши Ялтинский и Севастопольский театры, композитор Александр Батрак. И будет премьера нашей новой песни «Любимые не умирают» - в исполнении авторов.
А пока мы ждём Азизу, которая также работает над этой композицией.
- «Маленькая страна» - это тоже Илья Резник. А то вы сказали - «кроме меня».
- Нет, конечно, они со мной будут петь, мы вместе. Они у меня замечательные ребята.
- Да, мы слушали, смотрели. Мы можем вас попросить, чтобы премьера вашего «Знамени» состоялась в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) и на сайте KP.RU?
- Да. Я с удовольствием прочитаю это стихотворение.
- Запись! Лучший звукооператор Гамов включил все диктофоны. Исполняет любимый российский поэт, народный артист Российской Федерации…
(Илья Резник читает своё стихотворение.)
ЗНАМЯ
Святая реликвия – Знамя,
Мы сердцем и верой с тобой.
Ты в небо взметнулось над нами,
И вновь позвало за собой.
Тебя нам отцы завещали,
Герои священной войны,
И грудью тебя защищали
Солдаты великой страны.
Пронзали тебя вражьи стрелы,
Свинцовые рвали ветра.
Не меркло. В огне не горело.
И воинов в бой вела смело
Под клич многогласный «ура».
Из пепла живое вставало
Под пули, под пушечный гром,
И грозную рать собирало
Для битвы с жестоким врагом.
Давало нам новые силы,
Наш путь осветив, как заря,
И гордо взошло над Россией,
Свет блАгословенный даря.
Священное знамя державы,
Что нашею стало судьбой,
Традиции воинской славы
Неси вдохновенно с собой.
Ты выше наград всех и званий,
Легенда! Божественный знак!
Святое бессмертное знамя,
Отечества доблестный стяг!
Будь с нами в поэмах и песнях!
Сияй в бесконечности лет,
Как символ отваги и чести,
Как символ грядущих побед!
Илья Резник.
- Ну, а «Комсомольская правда» еще раз - вместе с Ильей Резником - поздравляет с наступающим праздником всех наших слушателей и посетителей сайта.
Илья Резник:
- Да. Я всем сердцем с вами.
- Спасибо вам огромное. До свидания.