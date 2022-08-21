Егор Холмогоров о гибели Дарьи Дугиной: Такой же стиль был виден в Донбассе, когда убивали Моторолу и Гиви

СК считает, что убийство Дарьи было заранее спланировано и носит заказной характер. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

Дарья Дугина, погибшая во время взрыва машины в Подмосковье, была «звездной надеждой нашей международной политологии и консервативной философии». Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил публицист Егор Холмогоров. По мнению писателя, она «принесла жертву за своего отца».

Дарья с отцом Александром Дугиным. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

«Александр Гельевич сформулировал целостную антиглобалистскую, антиамериканскую, антилиберальную идеологию. Идеологию, которая одинаково подходит и для Китая, и для Аргентины, и для Ирана… Для всех, кто не хочет плясать под вашингтонскую дудку. И эта идеология будет распространяться во всем мире.

Уже сейчас видно, что мир выходит из-под контроля США. Поэтому для них было важно уничтожить человека, который будет создавать альтернативную повестку.

Дарья активно поддерживала проведение российской спецоперации на Украине. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

Кто выступил исполнителями этого теракта - тоже понятно и прозрачно. Такой дубовый, но по-своему эффективный стиль, был виден в Донбассе, когда убивали Моторолу и Гиви. И здесь не возникает сомнений, кто та страна-террорист, которая, в том числе, рассматривала Дугина как врага. Им, наверное, не хватило бы ума начать с такого типа фигуры, а вот в их настоящих центрах принятия решений решили бить по нашим центрам принятия решений.

Дарья Дугина погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области Фото: Александр РОГОЗА

Если они начали бить по мозгам, то все у нас, кто хоть немножко располагает мозгами и готов развернуть их в сторону сопротивления этому американскому миропорядку, они, так или иначе, в опасности. Нам надо относиться к этому серьезно, как к солдатам на войне. А солдат на войне, он должен каждой пуле не кланяться, но и вперед бессмысленно не лезть. И главное, о чем надо всем нам думать, чтобы вместо нас случайно не погибли другие, дорогие нам люди».

Восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Напомним, дочь известного консервативного политолога и философа Александра Дугина погибла 20 августа в Подмосковье по дороге с фестиваля «Традиция». В ее автомобиле сработало заложенное взрывное устройство. Известно, что ее отец Александр Дугин собирался ехать в той же машине, но в последний момент сел в автомобиль друзей.

СК считает, что убийство журналистки, дочери известного философа было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело.