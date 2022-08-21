The Washington Post: США заранее знали о российской спецоперации

Вашингтон уже прошлой осенью знал все о планах спецоперации на Украине Фото: Александр КОЦ

Американская газета The Washington Post опубликовала обширную статью-расследование под названием «Дорога к войне: США изо всех сил пытались убедить союзников и Зеленского в риске вторжения». Публикация основана на беседах с деятелями американской администрации, зарубежными лидерами, представителями армии и спецслужб. В статье утверждается, что Вашингтон уже якобы прошлой осенью знал все о планах Кремля, получая разведывательную информацию с помощью технических средств и агентуры в различных российских структурах.

Газета весьма комплиментарно отзывается об американском истеблишменте: мол, там работают интеллектуалы, знающие, как управлять миром. Сложно судить, действительно ли ситуация развивалась по сценарию, представленному в The Washington Post, или отдельные эпизоды и свидетельства были умело «вмонтированы» в уже известный ход событий. Свет могла бы пролить реакция с российской стороны. Но в американском изложении дело выглядит так.

«Солнечным октябрьским утром (2021 г. - Ред.) высшие разведывательные, военные и дипломатические руководители страны направились в Овальный кабинет для срочной встречи с президентом Байденом. В течение нескольких месяцев представители администрации с опаской наблюдали, как Путин собирает десятки тысяч солдат и выстраивает танки и ракеты вдоль границ Украины. Они сказали Байдену, что разведданные об оперативных планах Путина показали, что теперь все готово для массированного нападения. Генерал Марк Милли показал на картах позиции российских войск и территорию Украины, которую они намеревались захватить. Это был поразительно дерзкий план, который мог создать прямую угрозу восточному флангу НАТО или даже разрушить архитектуру безопасности Европы после Второй мировой войны.

Соединенные Штаты получили «чрезвычайные подробности» о секретных планах Кремля относительно войны. Разведка показывала, что все больше и больше войск прибывало и располагалось на границах для полноценной военной кампании. Боеприпасы, продовольствие и жизненно важные припасы складировались в русских лагерях. Единственное, что команда президента не могла сказать ему в тот осенний день, так это то, когда именно российский лидер нажмет на курок.

Соединенные Штаты, Великобритания и другие члены НАТО потратили годы на подготовку и оснащение украинских вооруженных сил. Администрация серьезно беспокоилась о молодом президенте Украины, бывшем телевизионном комике, который пришел к власти на огромной волне народной поддержки и стремления к фундаментальным переменам, но уже подутратил общественный авторитет - отчасти из-за того, что не выполнил свое обещания о мире с Россией.

2 ноября прибывшего в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса сопроводили в кремлевский кабинет Юрия Ушакова, советника Путина по внешней политике и бывшего посла в США. Начальник Ушакова был на другом конце телефонной линии и разговаривал с Бернсом из курортного города Сочи. Бернс заявил: Соединенные Штаты знают, что вы замышляете, и если вы вторгнетесь на Украину, вы заплатите за это огромную цену. Путин «был невозмутим», сказал Бернс.

По словам Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Зеленского, американцы предоставили мало конкретных разведывательных данных в поддержку своих предупреждений. Когда Кулеба и Андрей Ермак, глава администрации Зеленского, посетили Госдепартамент в Вашингтоне, высокопоставленный американский чиновник встретил их с чашкой кофе и улыбкой. «Ребята, копайте окопы!» - начал чиновник. «Когда мы улыбнулись в ответ, - вспоминал Кулеба, - чиновник сказал: «Я серьезно. На вас нападут. Крупномасштабная атака, и к ней нужно подготовиться». Мы попросили подробности - их не было». Ряд официальных лиц США оспаривают украинские воспоминания, заявляя, что они предоставляли киевскому правительству конкретную разведывательную информацию на раннем этапе и в ходе подготовки к вторжению. Тем не менее для Украины разведка США вряд ли была открытой книгой.

В середине ноября глава национальной разведки Аврил Хейнс проинформировала о ситуации широкий круг союзников - Североатлантический совет НАТО. «Ряд членов скептически отнеслись к мысли, что президент Путин серьезно готовится к возможности крупномасштабного вторжения», - вспоминает Хейнс. Но Великобритания и страны Балтии, которые всегда нервничали по поводу намерений России, считали, что грядет полномасштабное вторжение.

В начале февраля администрация Байдена сообщила, что Москва рассматривает возможность съемки фальшивого украинского нападения на российскую территорию или на русскоязычных людей. По словам официальных лиц, пропагандистский фильм будет зрелищным, с графическими сценами взрывов, актерами, изображающими из себя жертв, и рыдающими, которые притворяются, что скорбят по погибшим.

В целом кампания по информированию общественности в США сработала. Внимание всего мира было приковано к наращиванию российских войск».