Заслуженный врач России раскрыл заблуждение о заразности коронавируса в нынешнюю волну

Количество заражений коронавирусом в нашей стране растет каждый день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заражений коронавирусом в нашей стране растет каждый день. И многим кажется, что в нынешнюю волну очередные варианты «омикрона» (ВА.4 и ВА.5) приобрели невиданную, рекордную заразность. В СМИ нередко можно встретить сравнение с корью, при которой один больной способен передать инфекцию 12-18 здоровым людям. Есть ли научные подтверждения столь высокой трансмиссивности (так специалисты называют заразность) современных образцов «короны»? Эти и другие вопросы о последних новостях с «ковидного» фронта мы задали заслуженному врачу России, ведущему научному редактору сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаилу Кагану.

«АВТОР СРАВНЕНИЯ С КОРЬЮ ПРИЗНАЛ СВОЮ ОШИБКУ»

- Михаил Юдович, что известно ученым о степени заразности вариантов «омикрона», которые недавно бушевали в Европе и сейчас хозяйничают в нашей стране?

- Новые подштаммы BA.4 и BA.5 действительно более заразны, чем предыдущие варианты. Но сравнение с корью основано на ошибочных расчетах. Оно взято из статьи Адриана Эстермана, австралийского эпидемиолога и биостатистика. Недавно сам автор сообщил Associated Press, что теперь понимает: его цифра «вряд ли верна».

На самом деле, сейчас практически невозможно сравнить инфекционность нынешних вариантов с другими штаммами коронавируса, отмечает эксперт.

- Достоверные расчеты можно произвести, только если остаются популяции, в которых люди ранее не встречались с вирусом, не заражались и не привиты, - разводит руками доктор Каган. - Нынешнее широкое распространение вариантов BA.4 и BA.5 обусловлено не только их высокой заразностью. Но и в не меньшей степени их способностью уклоняться от предсуществующего иммунитета (то есть иммунной защиты ранее переболевших и привитых. - Ред).

Впрочем, это не означает, что мы совсем беззащитны перед BA.5, обнадеживает эксперт. «Хотя вариант BA5 явно очень заразен, он не обязательно должен быть самым заразным вирусом в истории для того, чтобы демонстрировать текущую способность к распространению», - говорит врач.

НОВАЯ ЗАГАДКА «КОРОНЫ»

- По данным Роспотребнадзора в России обнаружили дельтакрон. Этот гибрид «дельты» и «омикрона» некоторые называют «адским коктейлем». Насколько тревожно появление такого подштамма?

- Выявленный в России дельтакрон все-таки не первый в мире. Сообщения о подобных гибридных вариантах появились в различных странах еще в феврале этого года, когда отмечалась одновременная циркуляция «дельты» и «омикрона». Дельтакроны могут быть разными - поскольку возможна рекомбинация разных участков исходных вирусов. Однако до сих пор ни один из таких гибридов не проявил ни более высокой патогенности, ни способности конкурировать с другими вариантами и широко распространиться. Поэтому поводов для паники нет.

В то же время само по себе появление дельтакрона именно сейчас, когда вариант «дельта» уже, казалось бы, вытеснен окончательно, является удивительным, признает эксперт. Это новая загадка, которую ставит перед учеными возбудитель нынешней пандемии.

КОМУ ГРОЗИТ ПОСТКОВИД: УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ 6 САМЫХ УЯЗВИМЫХ ГРУПП

В американском журнале Fortune вышла публикация о том, у кого повышен риск развития лонг-ковида. Так называют затяжные последствия инфекции. Проанализировав эти данные, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова выделила шесть основных наиболее уязвимых групп:

1. Люди, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией. Повторное заражение повышает риск лонг-ковида.

2. Пациенты, у которых была высокая вирусная нагрузка во время острой стадии. Измерить нагрузку обычные тесты не позволяют, но, как правило, чем она выше, тем тяжелее протекает болезнь.

3. Люди, зараженные вирусом Эпштейна-Барр. Это разновидность герпеса (герпес IV типа), его еще называют «поцелуйной болезнью».

4. Пациенты, имеющие аутоиммунные антитела (это специфическая разновидность антител, «КП» писала об их особенностях).

5. Больные, имевшие неврологические симптомы во время острой стадии инфекции. К таким симптомам, в частности, относятся головные боли, сильная слабость.

6. Невакцинированные лица.

Мы попросили Михаила Кагана прокомментировать эти данные.

- Говорить в целом о группах риска непросто. Длинный ковид — не монолит, а в большей степени общий термин. Он применяется для разнообразных видов нарушения здоровья, развивающихся после острой фазы ковида и сохраняющихся длительное время. При этом мы еще многого не знаем. В частности, до сих пор не известно, могут ли определенные варианты вируса чаще вызывать лонг-ковид, - отмечает врач.

В целом, по словам эксперта, на сегодня очевидно, что значительная часть «хвостов» болезни вызвана аутоиммунными процессами. То есть сбоями в работе иммунной системы, из-за которых она начинает вредить организму.

- Одними из самых частых проявлений долгого ковида являются чувство усталости, ощущение «тумана в голове», ухудшение памяти, - перечисляет доктор Каган. - Возможно развитие депрессии, бессонницы. Все эти симптомы могут быть вызваны повреждением центральной и вегетативной нервной системы в острую фазу болезни.

Также накоплено достаточно данных о том, что лонг-ковид чаще развивается у непривитых, у людей, которые лечились в отделении интенсивной терапии. Кроме того, исследования показывают, что пожилой возраст и сопутствующие проблемы со здоровьем повышают риск затяжных последствий инфекции.

От редакции: на часть из этих факторов мы можем повлиять, отмечают врачи. Основные рекомендации - прививаться, максимально снижать риск повторных заражений (маски, дистанция). Кроме того, сегодня уже есть препараты, которые доказанно снижают вирусную нагрузку у инфицированных коронавирусом. В международных исследованиях продемонстрировано, что такой эффект дают лекарства с действующими веществами нирматрелвир+ритонавир и молнупиравир. Оба эти средства входят в недавно обновленные Методические рекомендации Минздрава по лечению ковида.