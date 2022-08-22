Анекдоты: В конце августа воздух особенный: пахнет еще одним потерянным летом.

- Парикмахер, почему у вас такие грязные руки?
- А я сегодня еще никому голову не мыл.
- Расскажи мне про свое хобби.
- Я люблю наблюдать за ядовитыми змеями в дикой природе. Знаешь, ни с чем не сравнится то чувство риска, когда ты смотришь на них вблизи и знаешь, что в любой момент они могут тебя укусить и...
- Ты работаешь в женском коллективе?
- Да.
- Алло! Это центр занятости?
- Да!
- Можно у вас занять?..
- Доктор, я что же, должен постоянно отказываться от сигарет и алкоголя?
- Конечно! Я вам об этом сказал еще четыре недели назад!
- Я помню, просто я подумал: может быть, в науке за этот период произошел прогресс?
- Оказывается, в самолетах летают люди более приветливые, чем сидят в библиотеках!
- Почему?
- Ну смотри, если громко закричать в библиотеке «А-а-а!», то все посмотрят на тебя как на сумасшедшего, а вот если так сделать в самолете, то все с удовольствием тебя поддержат и начнут так же кричать!
Объявление:
«На этой неделе ожидаются перебои с горячей и холодной водой. Перебьются корпуса 1, 4 и 6».
На собеседовании:
- Расскажите немного о себе.
- Пожалуй, не буду. Мне все-таки нужна эта работа.