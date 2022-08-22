Анекдоты: В конце августа воздух особенный: пахнет еще одним потерянным летом.

* * *

- Парикмахер, почему у вас такие грязные руки?

- А я сегодня еще никому голову не мыл.

* * *

- Расскажи мне про свое хобби.

- Я люблю наблюдать за ядовитыми змеями в дикой природе. Знаешь, ни с чем не сравнится то чувство риска, когда ты смотришь на них вблизи и знаешь, что в любой момент они могут тебя укусить и...

- Ты работаешь в женском коллективе?

- Да.

* * *

- Алло! Это центр занятости?

- Да!

- Можно у вас занять?..

* * *

- Доктор, я что же, должен постоянно отказываться от сигарет и алкоголя?

- Конечно! Я вам об этом сказал еще четыре недели назад!

- Я помню, просто я подумал: может быть, в науке за этот период произошел прогресс?

* * *

- Оказывается, в самолетах летают люди более приветливые, чем сидят в библиотеках!

- Почему?

- Ну смотри, если громко закричать в библиотеке «А-а-а!», то все посмотрят на тебя как на сумасшедшего, а вот если так сделать в самолете, то все с удовольствием тебя поддержат и начнут так же кричать!

* * *

Объявление:

«На этой неделе ожидаются перебои с горячей и холодной водой. Перебьются корпуса 1, 4 и 6».

* * *

На собеседовании:

- Расскажите немного о себе.

- Пожалуй, не буду. Мне все-таки нужна эта работа.