Сенатор Цеков призвал не делать поспешных выводов после убийства Дарьи Дугиной

Кадр, сделанный очевидцем. Александр Дугин ехал в машине следом за внедорожником дочери. Дарья погибла у него на глазах Фото: СОЦСЕТИ

20 августа в Подмосковье в результате взрыва автомобиля погибла Дарья Дугина - дочь философа и политолога Александра Дугина. К автомобилю девушки кто-то прикрепил взрывное устройство. В СК уже заявили, что убийство Дарьи было заказным.

Пока следовали ищут исполнителей и заказчиков убийства, мы задали экспертам вопрос: что вы думаете об этой расправе?

Сергей ЦЕКОВ, сенатор Совета Федерации от Республики Крым:

- Расследование только началось, а все уже называют и организаторов, и заказчиков. Я считаю, пока рано делать выводы и кого-то обвинять. Сначала надо дождаться, к каким выводам придет следствие. И я не согласен с мнением, что Александр Дугин - это какой-то символ, убийство которого должно потрясти общество до самых основ.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Типичная для Украины ситуация, когда людей взрывают в машинах. Очень не хочется, чтобы стиль из 90-х пришел в Россию. И Дарья, и ее отец - люди слова. Да, у них были недруги. Но философу или политологу надо не бомбу подкладывать, а отвечать аргументами.

Игорь НИКУЛИН, экс-советник Генсека ООН:

- Мы должны на международном уровне возмутиться политическими убийствами, организованными Украиной. Была попытка отравить главу администрации Херсонской области, теперь этот теракт. Но я боюсь, что Запад никак не отреагирует.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы спецназначения «Вымпел»:

- Сейчас общество важно держать в курсе. Не надо раскрывать детали следствия, но люди должны видеть, что идет работа. Необходимо провести экстренное заседание Совбеза, чтобы обсудить ответные санкции. И если кто-то будет поддерживать террористический режим в Киеве, он должен за это заплатить.

Алексей ПОДДУБНЫЙ, певец (Джанго):

- Я с 2015 года столько друзей потерял, что смерть Даши стала еще одним скорбным моментом в длинной череде. Для меня она погибла на войне. Ведь война сейчас идет и в идеях, а она была заметным бойцом.

Вадим СТЕПАНЦОВ, поэт и певец:

- Мы сейчас отправим очередную ноту протеста... А надо бы прекратить качать газ через территорию Украины. Как минимум... На Украине должны понять, что убивать людей на нашей земле нельзя безнаказанно.

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