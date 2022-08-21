Цитаты Александра Дугина: «Это битва за наш народ, нашу историю, нашу душу»

Александр Дугин не раз публично высказывал свои мысли о современном мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20 августа в Подмосковье в результате взрыва автомобиля погибла Дарья Дугина - дочь философа и политолога Александра Дугина. К автомобилю девушки кто-то прикрепил взрывное устройство. В СК уже заявили, что убийство Дарьи было заказным.

Между тем, многие эксперты считают, что целью убийц могла быть не сама 29-летняя девушка, а ее отец - идеолог "Русского мира", лидер Международного евразийского движения.

Мы собрали шесть ярких цитат Александра Дугина, по которым ясно видны его политические и философские взгляды.

ПУТИН СЛОМАЛ ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР

Однополярный мир просуществовал до прихода Владимира Путина, который с 2000 года начал идти к тому, чтобы еще раз пересмотреть результаты уже 1991 года. Мы сейчас не можем претендовать на то, чтобы быть вторым полюсом, поэтому, чтобы Россия была независимой и суверенной, нам необходимо строить многополярный мир, где, кроме нас и Запада, будут существовать другие независимые ни от нас, ни от Запада полюса, - что мы сейчас и видим в лице Китая.

ФИЛОСОФИИ НЕ БЫЛО

300 лет модернизации России наши предки по-настоящему выработкой русской философии не занимались. Они брали какие-то фрагменты западных парадигм, внедряли их, с ними спорили, долго не понимали (и хорошо, что не понимали), путались, пытались предложить свое, но снова соскальзывали в заимствования - причем бессистемные, по-русски растрепанные...

МАТЕРИАЛИЗМ ВО ГЛАВЕ ВСЕГО

Массы находятся в очень разобранном состоянии. Семьдесят лет - жесткая материалистическая доктрина: Бога нет, души нет, ничего нет, и все связано с материей. Все фильмы, вся культура выжигала дух как некую буржуазную химеру. Еще тридцать лет либералы делали то же самое, только с другой стороны - теперь уже деньги, материализм другой. И в результате у одной половины коммунистические предрассудки. Вторая половина насыщена капиталистическими мифами.

ТАК ЖИВЕТ НАСЕЛЕНИЕ

Современное российское общество может быть осмыслено по формальному критерию, то есть в зависимости от того, как определяют свои приоритеты, интересы, ценности люди на рациональном уровне. Это и есть население. Каждый озабочен индивидуальными вопросами, проблемами, хочет лучше жить, меньше работать, больше потреблять, отдыхать. Население меряется материальным доходом, количеством свободных часов, временем, проведенным в интернете...

ЗАПАДУ НАС НЕ ПОНЯТЬ

Категорически нельзя примеривать на Россию стандарты западного мира: все его идеологии тоталитарны, жестоки, материалистичны и безнравственны. Ни одна из них нам не подходит категорически.

Восток, да и весь не-Запад - это такой мир, в котором западным людям как таковым, с их критериями и установками, просто делать нечего и сказать им там нечего. Вне Запада - другая система, другая парадигма. Это другой мир. Таким образом, люди Запада, размышляя о человечестве, логосе, культуре, истории, просто исключают большинство человечества из рассмотрения. Кстати, я думаю, что французы, немцы, итальянцы и англичане не только неевропейцев, но и некоторых европейцев исключают. О современных славянах, греках или болгарах им точно ничего не известно.

ЧТО ТАКОЕ РОССИЯ

В некотором смысле Россия - это гигантская империя партизан, действующих вне закона, но ведомых великой интуицией Земли, континента, того «большого, очень большого пространства», которым является историческая территория нашего народа.

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