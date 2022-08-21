"Призрак Гитлера" завис над Европой

В пограничном городе Нарва снесли памятник-танк Т-34-85. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воспользовавшись проведением Россией специальной военной операции на Украине, Запад развязал против нас настоящую войну. Он ведет ее не за Украину, а против России, Он ведет ее, не только поставляя вооружения ВСУ и обучая украинских солдат и офицеров на своих базах и по своим методикам, а сразу во многих сферах – информационной, гуманитарной, экономической, технологической и т.д. И, конечно же, в исторической области, где Европа стремится изжить у себя комплексы вины и неполноценности, стремясь возродить фашизм в новом обличье на новом историческом этапе.

ЭТА ПАМЯТЬ ОЧЕНЬ НЕУДОБНА

И в авангарде этого движения по возрождению фашизма, кроме Украины, республики Прибалтики и страны Восточной Европы. Здесь их позиции сближаются с Киевом ближе всего. В каждой из них регулярно проходят шествия фашистских недобитков и их современных приспешников и сторонников. Причем, делается это почти на государственном уровне и с государственными охраной и поддержкой.

Факельные шествия, как это делали нацисты в Нюрнберге, торжественные похороны остатков и останков нацистов, награждение и чествование бывших карателей – все это стало обычной рутиной на Украине и в Прибалтике. И одновременно – снос памятников красноармейцам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков, выкапывание могил, осквернение и уничтожение мемориалов. И все это не просто в рамках какой-то совершенно искусственно вырожденной декоммунизации и десоветизации, а еще и с целью вытравить саму память и создать ту историю, которая удобна нынешним властям этих стран. В Эстонии в пограничном городе Нарва снесли памятник-танк Т-34-85. В Риге сносят монумент освободителям. На Антакальнисском кладбище Вильнюса будет демонтирован в сентябре мемориал на месте крупнейшего в Литве захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне. Духовные братья балтийских неонацистов – украинские националисты во Львове решили уничтожить мемориал, на котором захоронено более 3 тысяч красноармейцев. Говорят, что могилы перенесут, но не отвечают на самый простой вопрос – куда? Счет снесенным памятникам и уничтоженным мемориалам идет уже на сотни, если не на тысячи. Задачи по сносу памятников советским воинам ставятся на самом высоком государственном уровне – президентами и главами правительств. А эти действия провозглашаются задачами государственной политики.

Задача переписать историю, в которой главным победителем нацизма в Европе был Советский Союз, поставлена даже не этими мелкоевропейцами и украинскими неонацистами, а их патронами из США и Великобритании. И она дает свои плоды – в Европе все меньше людей, знающих реальную историю Второй Мировой войны, а в Японии уже большая часть молодежи уверена, что атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки осуществляли не американцы, а советские.

Цель всего этого ясна – уравнять для начала Сталина и Гитлера, Третий рейх и Советский Союз, а потом и вовсе всю историческую вину возложить на Россию.

"УНТЕРМЕНШИ" 21-ГО ВЕКА

Но и это лишь тактическая задача, призванная обеспечить достижение стратегической цели – низведение России и населяющих ее народов до уровня тех самых унтерменшей, до которого низвели гитлеровцы евреев и которыми они хотели сделать славян. А теперь амплуа "новых евреев" приготовили для граждан России. И это совершенно четкая и последовательная работа. Застрельщиками тут также выступили США, которые начали вводить санкции против России еще до событий 2014-го. А уж после все покатилось, как снежный ком с горы.

В 2017-м американца буквально разгромили российское диппредставительство в Сан-Франциско, изъяли технику, вещи, задержали дипломатов и членов их семей. С мая 2021-го россиянам прекратили оформлять визы в США. Сейчас эту практику буквально возвели в ранг государственной в ряде стран ЕС, и все чаще начали звучать требования о прекращении выдачи виз буквально всем гражданам РФ. Как выразилась одна из представительниц такой страны-члена ЕС: "Поездка в Европу для россиян – это не право человека, а привилегия".

Дискриминация по национальному признаку в 20-м веке превратилась сейчас в дискриминацию по факту гражданства. И выставление России исторически ответственной за Вторую Мировую необходимо, чтобы сделать виноватыми россиян и лишить всех их элементарных человеческих прав под сурдинку о "вине России и ее граждан". А для этого Запад простит Украине любое преступление. Даже если самому в итоге немного достанется. А Украина и без того к этим преступлениям готова.

- Фашистские государства верят в тотальную войну. Это попросту значит, что, всякий раз, как их бьют вооруженные силы, они вымещают свое поражение на мирных жителях. И всякий раз, после поражения на фронте, они спасают то, что почему-то зовут своей честью, убивая гражданское население, - когда-то писал Хемингуэй. - Мы должны понять, что эти убийства — всего лишь жесты бандита, опасного бандита — фашизма. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его.

И это ровно то, что делает сейчас Украина. Которая является квинтэссенцией нового нацизма, под который охотно, как когда-то под Гитлера, стелются европейские страны. Который, захватив для своих нужд целое государство в географической Европе, чувствует в себе возможность стать новой доминирующей силой среди дряхлеющих от собственной импотентности стран. Не зря на позициях ВСУ наши бойцы находят массу эсэсовской атрибутики, и совершенно не случайно в рядах ВСУ воюют иностранные наемники, являющиеся совершенно открытыми сторонниками расовой теории и гитлеровского нацизма. Гитлер был бы всем этим чрезвычайно доволен.

А это значит, что, как было сказано 80 с лишним лет тому назад, "наше дело – правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами",

Снова. Как и тогда.

Потому что просто нет иного выхода.