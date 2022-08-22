Военная спецоперация на Украине 22 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 августа 2022 года.

Мужчины призывного возраста вынуждены платить по нескольку тысяч долларов нелегальным перевозчикам, которые помогают им сбежать из Украины в Россию. По словам мужчины, которому удалось выехать в Мелитополь, он отдал 2,5 тысячи долларов за то, чтобы его выпустили с Украины.

Населенный пункт Пески в Донецкой народной республике полностью освобожден силами союзных войск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, еще потребуется время на зачистку поселка от мин и поиск схронов, оставленных украинскими войсками.

Вооруженные силы России уничтожили украинский склад в Одесской области, в котором хранились ракеты к американским РСЗО HIMARS и боеприпасы к западным зенитным комплексам.

Российские эксперты внимательно изучают трофейное вооружение НАТО, поставляемое киевскому режиму, и уже знает, как с ним бороться, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, подобная работа ведется одновременно в двух направлениях.