Секретные места отдыха знаменитостей: пафосные кабаре с черной икрой, билетик в кино за 50 тысяч и полмиллиона за бутылку шампанского

Люся Чеботина отметила 25-летие в ресторане, где бутылка шампанского стоит, как подержанное авто. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следить за жизнью звёзд в соцсетях в режиме 24/7 можно хоть из глухой сибирской деревни, лишь бы Интернет не сбоил. Но шансы встретить их на кассе в супермаркете или за соседним столиком в кафе практически сведены к нулю даже в Москве: у селебов свои особые маршруты, где не ступает нога рядового жителя столицы. Сайт kp.ru проследил этот звездный путь.

КИНО СО ВКУСОМ "СПУСКАЕМОЙ ЗАРПЛАТЫ"

Когда звёзды хотят посмотреть блокбастер на большом экране, они выбирают премиальный кинотеатр недалеко от Кремля с камерными залами на небольшую компанию: здесь часто видят Ксению Собчак или Ивана Урганта. Ценник соответствующий: например, зал на 7 мест обойдется в сумму от 45 до 80 тысяч рублей. Раньше сюда можно было попасть только по клубной карте с депозитом в 50 тысяч рублей, но времена для кинотеатров нынче лихие, поэтому народ пускают и по 6 тысяч за билетик (детский - в два раза дешевле).

Лена Темникова на премьере в "звездном кинотеатре". Фото: соцсети кинотеатра "Москва". Фото: из соцсетей

Из изысков - специальный планшет с цифровым меню, где можно заказать крафтовый лимонад (750 рублей) или трюфельный попкорн (900 рублей), который в Сети прозвали "попкорном со вкусом спускаемой зарплаты". А еще каждого зрителя обслуживают свой персональный консьерж и официант, вызвать которого к креслу можно в два клика на том же планшете.

КАБАРЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ОЧЕНЬ БОГАТЫХ

Когда Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Сергей Лазарев и прочий шоу-бизнес жаждет выгулять свои самые дорогие бриллианты, дорога им одна - в столичный театр-кабаре, аналог легендарного Мулен Руж в Париже. Это, мол, "оазис для тех, кто тоскует по обволакивающей атмосфере роскоши и гламуру "нулевых" - отдыху с шампанским в бархатной ложе, в сиянии иллюминации и страз". Люкс здесь начинается прямо с порога: дверь дорогим гостям (строго 18+) распахивает швейцар в красной ливрее, а сопровождают зрителей услужливые девушки-хостес.

Филипп Киркоров на премьере откровенного шоу с Екатериной Варнавой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Зоя Зиновьева тоже отметилась среди гостей кабаре. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Шоу, в которых танцовщицы (в том числе известные, например, Екатерина Варнава) появляются с обнаженной грудью, посетители смотрят на диванчиках для двоих, перед каждым - ведерко с шампанским: этот "комплимент" уже включен в цену билета стоимостью от 10 до 30 тысяч рублей. За остальные угощения приходится платить отдельно: устрицы с черной икрой продаются по 3,8 тысяч рублей за 14 граммов, сама черная икра - по 4,5 тысяч за 20 граммов, а миниатюрный шоколад ручной работы - за 300 рублей. Для рядовой публики это дороговато. "Ну не стоят 10 ягод в чашке 1800 рублей, да еще и летом!", - пишут в отзывах посетители. А еще жалуются на невозможность сконцентрировать внимание: мол, "на третьих грудях уже теряется нить сюжета". Впрочем, администрация считает, что показывает женское тело "дозированно" - мол, в Москве, в отличие от столицы Франции, раздевать девушек догола нельзя.

НЕ ЧИСТКА ПЯТОК, А "РИТУАЛ ОМОВЕНИЯ НОГ"

Стресс от трудов праведных знаменитости снимают в СПА: такой релакс, например, обожает Анна Семенович. В самом центре Москвы, в здании люксовой гостиницы для взыскательной публики как раз есть такой уголок. Мрамор, полумрак, приятная музыка: в премиальном СПА-центре гостям не просто делают массаж, а "раскрывают внутренние резервы организма"; не чистят пятки, а совершают "ритуал омовения ног с лаймом и мятой"; не мажут кремом, а предлагают "уход на любимой косметике британской королевской семьи". Для медитации и самосозерцания здесь есть специальная капсула, массаж можно заказать на любой вкус - хоть камнями, хоть травяными мешочками, а угощают гостей исключительно зож-ными органическими коктейлями да чаями.

Все эти удовольствия не из дешевых. Так, пара часов в СПА с пилингами, обертываниями и прочими телесными радостями обойдется в 20 тысяч рублей. Экзотический массаж лица через рот, когда мастера (в перчатках!) прорабатывают мышцы лица изнутри, - в 8 тысяч. Маникюр с покрытием, где ваши ручки омоют гималайской золотой солью, будет стоить до 10 тысяч рублей (педикюр еще дороже). Стрижка - до 6 тысяч, плюс отдельная плата за сушку феном - 1,7 тысяч (!). Ну а лепестки роз к ножкам гостей здесь готовы рассыпать за 3 тысячи рублей.

ЧОКНУТЬСЯ ШАМПАНСКИМ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА

Рестораны, в которых столуются звёзды, это не просто общепит, а настоящая "гастрономическая сцена". Одно из любимых мест знаменитостей располагается в высотке на Кудринской площади. Здесь, например, этой весной весь цвет шоу-бизнеса отмечал 25-летие молодой звездочки Люси Чеботиной. Исполнительница хита "Солнце Монако" спустила на праздник более 16 млн рублей, побив рекорд блогерши Насти Ивлеевой, на юбилее которой в прошлом году отплясывала сама Пугачева.

В честь дня рождения Люси Чеботиной ресторан на один вечер оформили в стиле бала в Монако. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ничего удивительного для селебрити в баснословных суммах нет: стоимость шампанского в ресторане доходит до 480 тысяч за бутылку. Да и блюда от итальянского шеф-повара "кусаются": фуа гра с сезонными фруктами - 1800 рублей; карпаччо из красных сицилийских креветок - 2200; пицца с черным трюфелем - 1500; пармидажана из баклажан - 2500, а коробка домашнего печенья на десерт - до 6000 рублей.

Кристина Асмус и Митя Фомин на юбилее Чеботиной делали селфи на о-о-очень дорогом фоне. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ ТОЛСТОСУМОВ

Гольф-клуб на Новой Риге, где на днях Стас Михайлов отмечал 13-летие дочери, - одно из самых любимых мест отдыха знаменитостей. Да и как не полюбить закрытую от лишних глаз территорию с тихими озерами, тенистыми рощами, живописным прудом и, конечно, высококлассным полем для гольфа, которое украшают фонтаны и рукотворные водопады. Тут вам и спа-зона, и тренировочные площадки, и теннисный корт, и рестораны, и каминный зал, и бильярдная - всё, что нужно для счастливой жизни богатых и знаменитых.

Пейзажи элитного гольф-клуба поражают воображение. Фото: соцсети Agalarov Golf & Country Club. Фото: из соцсетей

Оксана Федорова - в списке почетных гостей престижного гольф-клуба. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Случайных людей в гольф-клубе не встретишь: как пишут в Сети, это место для "людей не бедных, точнее, очень сильно богатых". Роскошества резиденции доступны только для членов клуба и их гостей. Говорят, абонемент сюда стоит от 300 тысяч долларов в год. Впрочем, получить пожизненное членство можно даже бесплатно. С одним лишь условием: для этого нужно купить недвижимость в окрестностях стоимостью не менее 5 млн долларов - это около 300 млн рублей по нынешнему курсу.

Ольгу Бузову всегда рады видеть на вечеринках в закрытом гольф-клубе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети