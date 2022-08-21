Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Пудилин убежден, что защита Родины - святой долг каждого мужчины

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и предотвратили контрнаступления националистов.

Сам военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ненависть затмевает рассудок», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец говорил: «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство».

УНИЧТОЖИЛ УКРЕПРАЙОН ВСУ

Ефрейтор ЛНР Владислав ПУДИЛИН

Старший наводчик орудия батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики ефрейтор Владислав Пудилин Фото: Минобороны РФ

«В Народную милицию Луганской Народной Республики Владислав Пудилин пришел добровольно в начале специальной военной операции, поскольку убежден, что защита Родины- святой долг каждого мужчины. Сразу для себя решил, что будет осваивать артиллерийскую специальность. Сейчас ефрейтор Пудилин служит наводчиком буксируемой гаубицы «Мста-Б». Он рассказывает, что главной задачей артиллеристов является ведение контрбатарейной борьбы, поддержка пехотных подразделений, подавление артиллерии, огневых точек и живой силы противника, а также постоянное огневое воздействие на неприятеля. Батарея, в которой служит Владислав, участвуя в боях за один из населенных пунктов Республики, уничтожила укрепрайон ВСУ, а также колонну боевой техники врага, в том числе несколько танков».

ДЕСАНТНИКИ ЛИКВИДИРОВАЛИ ОТРЯД ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Минобороны России Геннадий КОРОТАЕВ

Сержант Минобороны России Геннадий КОРОТАЕВ. Фото: Минобороны РФ

«Парашютно-десантная рота, в составе которой действовал командир отделения сержант Геннадий Коротаев, выполняла задачи по вытеснению украинских националистов с занимаемых ими территорий. В районе одного из населенных пунктов Геннадий обнаружил вооруженную группу украинских радикалов, усиленную боевой машиной пехоты. Десантники вступили в бой с националистами. Умело руководя действиями вверенного ему отделения, Геннадий Коротаев, грамотно используя условия местности, лишил противника возможности к отступлению. В ходе ожесточенного боестолкновения, десантниками под командованием сержанта Коротаева была уничтожена боевая машина пехоты и до 13 человек живой силы противника, что позволило российским войскам продвинуться в заданном направлении без потерь. С боями продвигаясь далее вглубь обороны противника, Геннадий прицельным огнем из пулемета до 10 националистов, чем существенно снизил огневую мощь неприятеля.

По итогам наступления российских десантников противник был отброшен с занимаемых позиций. Грамотные и решительные действия сержанта Коротаева, а также профессионализм его подчиненных позволили российским военнослужащим выполнить задачи, поставленные перед ними и продолжить наступление».

ЗАЩИТИЛИ КОЛОННУ ОТ НАПАДЕНИЯ БОЕВИКОВ

Рядовой Минобороны России Владимир ЛЫСЕНКО

Рядовой Минобороны России Владимир ЛЫСЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Парашютно-десантная рота, в составе которой действовал старший стрелок рядовой Владимир Лысенко, двигалась в направлении одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам с задачей освободить его. Ночью на подступах к поселку Владимир обнаружил вооруженную группу боевиков, готовящих нападение на российскую колонну. Оценив ситуацию, рядовой Лысенко сообщил командиру о готовящейся засаде и одним из первых внезапно атаковал националистов.

Действуя смело и решительно, рискуя собственной жизнью, Владимир в бою уничтожил 2 националистов. По итогам боя вся группа боевиков была ликвидирована. Мужественные и самоотверженные действия рядового Владимира Лысенко позволили сорвать готовящееся противником нападение на российские подразделения».