Почему на Западе ненавидят Дугина, за что Нагиева убрали с Первого канала и сколько нужно заниматься спортом для здоровья

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Сергей Мардан, работавший с Дарьей Дугиной: Целью убийства был Дугин, главный идеолог «русского мира» (слушать)

2 место. Георгий Бовт: Европа едина в своей ненависти к России (слушать)

3 место. Егор Холмогоров - об убийстве Дугиной: Дарья принесла жертву за своего отца, которого хотели уничтожить (слушать)

4 место. Сколько нужно заниматься спортом, чтобы сердце и сосуды были здоровыми (слушать)

5 место. Андрей Бунич: Никакой проблемы с чрезмерным укреплением рубля нет (слушать)

6 место. На кибервойне, как на кибервойне. России могут отключить все смартфоны (слушать)

7 место. Бойцы невидимого фронта. Стоит ли рассекретить наёмников из ЧВК (слушать)

8 место. Дмитрия Нагиева убрали с Первого канала. Неужели как и Ургант облажался?! (слушать)

9 место. История Украины и Древней Руси... от сатирика Михаила Задорнова (слушать)

10 место. Как научиться планировать и ставить цели, когда ты живешь в «быстром мире» (слушать)