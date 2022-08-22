США зарабатывают миллионы, «спасая Европу от России»

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Газовый кризис в Европе и постепенно охватывающая страны ЕС паника в связи с приближением зимы приносит колоссальные прибыли американским компаниям, поставляющим сжиженный газ в европейские порты.

Западные СМИ, в частности швейцарское издание Blick, уверены, что помощь США в газовом вопросе далека от проявлений альтруизма – разница в стоимости газа на двух континентах просто огромна из-за того, что ископаемое топливо в Америке добывается методом т.н. гидроразрыва.

– В Европе российского газа повсюду не хватает, и это вызывает рост цен до десятикратного масштаба. Однако в США природный газ остается дешёвым, и торговцы сырьевыми товарами извлекают колоссальные прибыли, продавая американский газ в Европе, – пишет Blick.

По подсчетам издания, экспорт сжиженного газа из США в Европу достиг 60% от всего рынка, тогда как еще год назад он не превышал 20%.

Таким образом, делают вывод в Швейцарии, США, которые представляются спасителями Европы, на деле зарабатывают на европейских проблемах огромные деньги.

– Коммерсанты и энергетические компании получают до $200 миллионов прибыли за каждую поставку, – утверждают в Blick со ссылкой на портал фининформации Business Insider.

В связи с проблемами, вызванными западными санкциями (в частности с возвратом газопроводу «Северный поток» турбины компании Siemens Energy), «Газпром» с начала года сократил поставки газа на 36,2%.

Масла в огонь подлила Украина, прекратившая в мае транзит газа в страны ЕС через станцию «Сохрановка». Украинский оператор сослался на форс-мажорные обстоятельства и отклоняет заявки на прокачку голубого топлива.