Для самозащиты: В США работников общепита стали обучать боевым искусствам

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Владелица шоколадного магазина и кафе, расположенного в китайском квартале Сан-Франциско, решила обучить своих сотрудников кунг-фу, для того, чтобы они смогли дать отпор грабителям.

Для владельцев бизнеса преступность в городе является серьезной проблемой.

Свое решение Минди Фонг объяснила волной краж, произошедших в районе в последнее время. По мнению владелицы магазина, лучше иметь готовый к самозащите персонал, чем ждать помощи от полиции, по данным которой только в прошлом году число преступлений против лиц азиатской внешности выросло в 5,5 раза.

Таким образом, сотрудникам заведения мадам Фонг придется учиться давать отпор. К тому же Скотт МакТаггерт, шеф-повар кафе, находящегося при магазине, уже несколько лет занимается кунг-фу, совершенствуя навыки самообороны. Именно он предложил сотрудникам заведения взять уроки кунг-фу в расположенной неподалеку школе боевых искусств.

– Я сделаю все возможное, чтобы наши сотрудники чувствовали себя в безопасности и могли дать отпор, чтобы они могли спокойно жить, не боясь, – заявил боевой шеф-повар.

Владелица магазина и кафе МакТаггерта поддержала, однако высказала надежду на то, что навыки боя ее сотрудникам никогда не понадобятся, но если такой день все же настанет – пусть они будут к нему готовы.