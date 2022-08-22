Дамская солидарность: Женщины со всего мира решили поддержать оконфузившуюся Санну Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: REUTERS

Женщины из многих стран мира решили поддержать премьер-министра Финляндии Санну Марин, которая засветилась на видео, снятых на частных вечеринках.

В качестве поддержки женщины снимают ролики, в которых поют, танцуют и откровенно валяют дурака. Видео размещают под хештегом #solidaritywithsanna.

–Танцы исцеляют. Продолжайте танцевать, – написала одна из пользовательниц Twitter под роликом со своими хореографическими упражнениями.

– Вперед, девочки. Сделаем этот тренд международным, – поддержала ее другая, записавшая видео с танцами на природе.

Не остались в стороне от поддержки коллеги и политики.

– Я во всей красе: пряничное сердце, светящаяся корона, пою невпопад, – подписала свой ролик парламентарий из Австрии Хенрике Брандштеттер.

– Появилось очередное видео с вечеринки Санны Марин. Вот вам мое, пока никто не слил. У нас с Вилмой было только пиво и шнапс, – решил присоединиться к женщинам депутат немецкого бундестага Стефан Зайдлер.

Ранее в Интернет слили видео, на которых Санна Марин веселится в компании друзей и употребляет алкоголь. В одном из роликов слышно, как один из участников вечеринки произносит финское слово jauhojengi, которое на сленге может означать употребление кокаина.

Оппозиция раскритиковала премьера и призвала ее пройти тест на наркотики с последующим обнародованием результатов. Сама Марин присутствие каких-либо запрещенных веществ на вечеринке отрицает начисто, хотя и признается, что употребляла алкоголь. Тест она сдала.

Премьер сказала, что огорчена тем, что личные видеозаписи стали достоянием общественности, но считает, что ничего противозаконного в ее действиях не было.

– У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями, – заявила 36-летняя женщина-политик.