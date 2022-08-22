Пилот Ка-52 «Аллигатор»: мы готовы отдать жизнь за Родину

Украина. Ударные вертолеты Ка-52 перед выполнением задачи по уничтожению опорных пунктов ВСУ. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

О выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции рассказал летчик армейской авиации ВКС России:

«Цель забита в систему перед вылетом. Выпущено 20 ракет, опорный пункт противника уничтожен. Накрыли площадью, часть попала в цель, другую накрыло осколками. Прийти к цели надо на предельно малой высоте, чтобы сразу не заметили, не разбежались по окопам. Сработал бортовой комплекс обороны, были отстреляны ловушки, ракета ушла в сторону. Нас этому учили, учили защищать Родину. Отдать свою жизнь за Родину. Мы готовы».

При выполнении ракетного удара вертолетчики используют элемент пилотажа «Горка», что позволяет нанести ракетный удар на более дальнее расстояние с точным поражением цели.

«Пилоты Ка-52 «ходят» на высоте 3-5 метров, на такой скорости, чтобы было невозможно определить, где они находятся. Когда бортовая система «птички» приближается на расстояние прицельного выстрела – Ка-52 резко взлетает на высоту 50-70 метров и наносит удар. После этого резко снижается и уходит. Враг даже не видит откуда прошла атака», - поясняют в Минобороны России.

«Аллигатор» - вертолет непосредственной поддержки войск на поле боя, способный атаковать любые цели при помощи современных средств обнаружения и целеуказания, как днем, так и ночью. Спрятаться от него невозможно: его оптика видит еле теплый двигатель боевой техники врага или печку буржуйку на несколько километров.

Вертолеты Ка-52 на Донбассе круглосуточно решают задачи по обеспечению безопасности транспортных колонн, выполнению десантных операций и прикрытию с воздуха любых наступательных действий армейских подразделений.