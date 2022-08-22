Американские фермеры уничтожают скот из-за засухи и антироссийских санкций

Cкотоводы Техаса из-за нехватки воды и выгоревшей травы вынуждены сократить поголовье животных вполовину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США на фоне прочих проблем стремительно беднеют фермеры: согласно опросу Американской федерации фермерских бюро, без малого три четверти земледельцев заявили, что их хозяйства пострадали от засухи.

На фоне аномальной жары и отсутствия дождей, каждый третий фермер рассказал, что вынужден перепахивать посеянные ранее культуры и уничтожать фруктовые деревья.

По оценкам экспертов, засухе в этом году подвержены почти 60% сельхозугодий на юге, западе и в центре страны, а прошедший июль стал одним из самых жарких месяцев в США за всю историю наблюдений.

– Последствия этой засухи будут ощущаться в ближайшие годы не только фермерами и владельцами ранчо, но и потребителями. Многим фермерам пришлось принять разрушительное решение продать скот, на выращивание которого они потратили годы, или уничтожить садовые деревья, которые росли на протяжении десятилетий, – заявил президент федерации Зиппи Дюваль.

Больше всего из-з засушливой погоды пострадали скотоводы Техаса: из-за нехватки воды и выгоревшей травы они вынуждены сократить поголовье животных вполовину. Такого, по словам техасских фермеров, не было с 2011 года.

На проблему с дефицитом влаги свое влияние оказывает и высокая стоимость топлива, подскочившего в цене из-за антироссийских санкций администрации Байдена.

По мнению аналитиков, ситуация может вылиться в серьезное подорожание продуктов питания в США уже в ближайшие недели. Это, скорее всего, пока не коснется мяса, которое некоторое время будет даже в избытке из-за вынужденного убоя животных. Однако, после того, как рынок «переварит» лишнее мясо (а на это потребуется от 6 до 12 месяцев), цена на него тоже начнет расти.