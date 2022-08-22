Командир расчета «Мста-Б»: Днем стреляем 5-6 раз, выпускаем по 40 снарядов

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.

- Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника, - комментируют в Минобороны России.

Бойцы рассказывают, что для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника.

- Расчетами ведется на дальностях до 30 километров по координатам. Стараемся отрабатывать все. Ночью стараемся не светить позицию, а днем стреляем 5-6 раз, выпускаем по 40 снарядов, - рассказывает командир расчета «Мста-Б».

Артиллеристы ведут огонь с закрытых огневых позиций. После нанесения удара не покидают позиций, а укрываются всем расчетом на старой позиции.