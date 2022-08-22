Киев перешел к плану «С» с ядерным терроризмом, минами и ядами

Киевский режим увлеченно обстреливает Запорожскую АЭС, отдавая себя отчет, что даже временное поврежденное энергообеспечение реакторов может привести к ядерной катастрофе. Фото: REUTERS

Можно обратить внимание на то, что слово «Украина» все реже звучит в новостях. Многим уже очевидно, что Украина уже изжила себя, как государство. И не только на Донбассе, где жители Херсонской и Запорожской областей уже получают российские паспорта. Это прямо сейчас говорят украинские военнослужащие, что бросают оружие и сдаются сотнями при первой возможности.

Вариантов других нет: ежесуточно в Харьковской области только артиллерия союзных сил уничтожает порядка 300 украинских националистов. После освобождения Уды в ВСУ поняли, что тактика по размещению огневых точек в социальных объектах не эффективна. Она не может сдержать наступление подразделений регулярной армии, которая набила руку на применении высокоточных боеприпасов.

Да, любые боевые действия сулят провокации и обвинения украинской стороны в ранении мирных граждан. Но это не должно сдерживать: даже если бы не было ударов, спецслужбы Украины просто срежиссировали бы потери, как это было в Буче или роддоме Мариуполя.

Российская артиллерия и противовоздушные силы сейчас сосредоточены на «наступлении Киева», которое свелось к обстрелам мирных приграничных районов России. Силы ПВО регулярно перехватывают украинские беспилотники и ракеты.

Каждые сутки, в ходе контрбатарейной борьбы, союзные силы Донбасса и России уничтожают десятки украинских артиллерийских расчетов вместе с десятками орудий и западных систем вооружений, сжигают склады с боеприпасами и топливом.

- В общей сложности в ходе спецоперации уничтожены уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, более 260 населенных пунктов, - сообщают в Минобороны России.

Когда успехи на фронте не радуют, части ВСУ, нацгвардии, теробороны и националистических батальонов стало невозможно укомплектовать, от плана «Б» Киев переходит к плану «С» с ядерным терроризмом и диверсионной войне с минами и ядами. Что сейчас мы и наблюдаем.

Киевский режим увлеченно обстреливает Запорожскую АЭС, отдавая себя отчет, что даже временное поврежденное энергообеспечение реакторов может привести к ядерной катастрофе. При этом Зеленский делает все, чтобы не допустить на АЭС специалистов МАГАТЭ и других иностранных наблюдателей.

Официальные лица в Киеве в пропагандистском угаре уже договорились до того, что заявили: «русские солдаты сами в себя на АЭС стреляют».

Абсурдность этих выпадов понятна даже западным обывателям. А риски того, что обстрелы со стороны Киева атомной станции продолжаться весьма велики. Важно понимать, что ядерный шантаж Зеленского адресован не в сторону России, а политиков Европы, что не хотят делиться оружием.

В Америке возможной ядерной катастрофой на Запорожской АЭС совсем не обеспокоены, так как между Вашингтоном и Лиссабоном почти 6000 километров океана. В США теоретики управляемого хаоса даже соревнуются в заявлениях на тему: «взрыв на Запорожской АЭС не должен сильно навредить Европе».

В это время союзные войска освободили Александровку. Этим наши войска выполнили сразу две задачи: отодвинули артиллерию ВСУ от Херсона и вышли на Николаев, которому украинские националисты предвещают участь разрушенного Мариуполя. В Александровке они слово сдержали: не оставили камня на камне. Из 2000 тысяч жителей в городке осталось жить пять человек.

Николаев - стратегически важный город для Зеленского. Он последний населенный пункт перед Одессой, потеря которой будет означать для киевских властей лишение выхода к Черному морю и торговли с Турцией и Ближним Востоком. С этим Киев окончательно потеряет какое-либо значение в регионе.

Для тех стратегов, что обсуждают успехи и промахи союзных войск на Украине можно сказать одно: успех спецоперации уже в том, что Россия 24 февраля поддержала Донбасс и своевременно пришла ему на помощь. Предупредила план «А» Запада, по которому боевые действия сейчас могли бы идти где-нибудь в Крыму, Белгородской или Курской областях.

Жаль, что приходится лишать иллюзий своих, чтобы чужие боялись. Но это их личный выбор.