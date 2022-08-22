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Политика22 августа 2022 7:43

Киев перешел к плану «С» с ядерным терроризмом, минами и ядами

Как жаль, что приходится лишать иллюзий своих, чтобы чужие боялись
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Киевский режим увлеченно обстреливает Запорожскую АЭС, отдавая себя отчет, что даже временное поврежденное энергообеспечение реакторов может привести к ядерной катастрофе.

Киевский режим увлеченно обстреливает Запорожскую АЭС, отдавая себя отчет, что даже временное поврежденное энергообеспечение реакторов может привести к ядерной катастрофе.

Фото: REUTERS

Можно обратить внимание на то, что слово «Украина» все реже звучит в новостях. Многим уже очевидно, что Украина уже изжила себя, как государство. И не только на Донбассе, где жители Херсонской и Запорожской областей уже получают российские паспорта. Это прямо сейчас говорят украинские военнослужащие, что бросают оружие и сдаются сотнями при первой возможности.

Вариантов других нет: ежесуточно в Харьковской области только артиллерия союзных сил уничтожает порядка 300 украинских националистов. После освобождения Уды в ВСУ поняли, что тактика по размещению огневых точек в социальных объектах не эффективна. Она не может сдержать наступление подразделений регулярной армии, которая набила руку на применении высокоточных боеприпасов.

Да, любые боевые действия сулят провокации и обвинения украинской стороны в ранении мирных граждан. Но это не должно сдерживать: даже если бы не было ударов, спецслужбы Украины просто срежиссировали бы потери, как это было в Буче или роддоме Мариуполя.

Российская артиллерия и противовоздушные силы сейчас сосредоточены на «наступлении Киева», которое свелось к обстрелам мирных приграничных районов России. Силы ПВО регулярно перехватывают украинские беспилотники и ракеты.

Каждые сутки, в ходе контрбатарейной борьбы, союзные силы Донбасса и России уничтожают десятки украинских артиллерийских расчетов вместе с десятками орудий и западных систем вооружений, сжигают склады с боеприпасами и топливом.

- В общей сложности в ходе спецоперации уничтожены уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, более 260 населенных пунктов, - сообщают в Минобороны России.

Когда успехи на фронте не радуют, части ВСУ, нацгвардии, теробороны и националистических батальонов стало невозможно укомплектовать, от плана «Б» Киев переходит к плану «С» с ядерным терроризмом и диверсионной войне с минами и ядами. Что сейчас мы и наблюдаем.

Киевский режим увлеченно обстреливает Запорожскую АЭС, отдавая себя отчет, что даже временное поврежденное энергообеспечение реакторов может привести к ядерной катастрофе. При этом Зеленский делает все, чтобы не допустить на АЭС специалистов МАГАТЭ и других иностранных наблюдателей.

Официальные лица в Киеве в пропагандистском угаре уже договорились до того, что заявили: «русские солдаты сами в себя на АЭС стреляют».

Абсурдность этих выпадов понятна даже западным обывателям. А риски того, что обстрелы со стороны Киева атомной станции продолжаться весьма велики. Важно понимать, что ядерный шантаж Зеленского адресован не в сторону России, а политиков Европы, что не хотят делиться оружием.

В Америке возможной ядерной катастрофой на Запорожской АЭС совсем не обеспокоены, так как между Вашингтоном и Лиссабоном почти 6000 километров океана. В США теоретики управляемого хаоса даже соревнуются в заявлениях на тему: «взрыв на Запорожской АЭС не должен сильно навредить Европе».

В это время союзные войска освободили Александровку. Этим наши войска выполнили сразу две задачи: отодвинули артиллерию ВСУ от Херсона и вышли на Николаев, которому украинские националисты предвещают участь разрушенного Мариуполя. В Александровке они слово сдержали: не оставили камня на камне. Из 2000 тысяч жителей в городке осталось жить пять человек.

Николаев - стратегически важный город для Зеленского. Он последний населенный пункт перед Одессой, потеря которой будет означать для киевских властей лишение выхода к Черному морю и торговли с Турцией и Ближним Востоком. С этим Киев окончательно потеряет какое-либо значение в регионе.

Для тех стратегов, что обсуждают успехи и промахи союзных войск на Украине можно сказать одно: успех спецоперации уже в том, что Россия 24 февраля поддержала Донбасс и своевременно пришла ему на помощь. Предупредила план «А» Запада, по которому боевые действия сейчас могли бы идти где-нибудь в Крыму, Белгородской или Курской областях.

Жаль, что приходится лишать иллюзий своих, чтобы чужие боялись. Но это их личный выбор.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ