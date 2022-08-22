У астероида, устроившего «конец света», был сообщник

Астероид, оставивший 66 миллионов лет назад «второй кратер», возможно, добил динозавров. Фото: YouTube

Примерно 66 миллионов лет назад случился катаклизм глобального масштаба – в Землю врезался гигантский астероид. Так принято было считать до недавнего времени.

Да, чудовищный удар был. С этим никто не спорит. Ученые под руководством доктора Юисдина Николсона (Dr Uisdean Nicholson) из Университета Хериота-Уатта (Heriot-Watt University in Edinburgh) уверяют: был и второй. Почти одновременно с первым.

Иными словами, один астероид – совсем огромный - диаметром около 15 километров упал в районе нынешнего Мексиканского залива. Оставил кратер диаметром 200 километров и устроил настоящий конец света тогдашним обитателям планеты. Принято считать, что именно он погубил почти всех динозавров, сделав окружающую среду неприемлемой для них - лишил тепла, солнечного света и пропитания, подняв в атмосферу десятки миллиардов тонн воды, сульфатной пыли и сернистых газов.

Но был и другой астероид – меньшего диаметра. Он тоже врезался в планету 66 миллионов лет назад. Николсон со своей командой нашли кратер, оставленный этим небесным телом. Кратер диаметром чуть меньше 10 километров расположен на дне Атлантического океана в 400 километрах к западу от западного побережья Африки. Кратер Надир (Nadir crater) его назвали.

«Второй кратер» найден у берегов Африки.

Ученые провели математическое моделирование - буквально вычислили параметры астероида и особенности катаклизма, в результате которого образовался именно такой кратер. О чем сообщили в журнале Science Advances.

Глыба диаметром 400 метров отвесно вошла в океан, глубина которого в месте падения составляла 800 метров. Астероид врезался в воду со скоростью 20 километров в секунду, мгновенно достигнув дна. Взметнул всплеск двухкилометровой высоты. Поднял ураганный ветер, подувший со скоростью 470 километров в час. Сотряс окрестности семибалльным землетрясением. От удара образовался огненный шар диаметром почти 10 километров, выделилась энергия (5000 TNT) в 1000 раз большая, чем во время взрыва вулкан (Тонга Hunga Tonga–Hunga Ha’apai) в январе 2022 года.

«Меньшой брат» напакостил, конечно, не так сильно, как «Большой», но свой вклад в уничтожение жизни на Земле внес – в итоге, вымерли 75 процентов обитавших тогда существ. И наземных, и морских.

Ученые смоделировали удар «второго астероида» по дну океана.

Откуда взялись сразу два непрошенных гостя? Ученые предложили два объяснения. Астероид, подлетая, мог расколоться на несколько частей под действием притяжения Земли. Поэтому совсем не исключено, что Земля приняла 66 миллионов лет назад и два, и три, и больше ударов разом. Просто кратеры, оставленные более мелкими обломками, еще не найдены. Да и кратер Надир не слишком заметен - замаскирован донными отложениями.

Возможно и другое – тот гигантский астероид «конца света» с самого начала летел не один, а со спутником.

Не такое уж это редкое явление – относительно небольшой спутник рядом с более крупным небесным телом. Пример тому 780-метровая глыба астероида Дидим и его 160-метровый спутник Диморф. К ним в ноябре 2021 года отправился аппарат NASA миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) с целью врезаться в малютку и попытаться тем самым сбить его с курса. В самом ли деле Диморф что-нибудь «почувствует»? Или DART будет ему, что слону дробина? Скоро узнаем - по плану столкновение должно состояться 2 октября 2022 года. Если американцы, конечно, не промажут.

Астероид Бенну, угрожающий столкнуться с Землей.

Кстати, ученые, обнаружившие «второй кратер», подчеркивают, что оставила его глыба размером почти с астероид Бенну, который на сегодня считается наиболее опасным. Вероятность его столкновения с Землей самая высокая – по одним подсчетам 1 к 2700, по другим – так и вовсе 1 к 1750. Из предварительных расчетов следует: астероид начнет опасно сближаться с Землей в период между 2169 и 2199 годами. А 25 сентября 2135 года может и врезаться. Конец света он не устроит - маловат, но неприятностей доставит много.

О том, чем грозит Земле удар километрового астероида читайте в нашем материале.