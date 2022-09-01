Все о "Шоу Аватар" на НТВ: ведущие, первый тизер, и уникальные технологии

Телеведущий шоу Вячеслав Макаров

Уже совсем скоро состоится премьера «Шоу Аватар», которое выйдет в сентябре на НТВ. В преддверии премьеры телеканал выпустил официальный тизер. Главным героем в нем стал телеведущий шоу Вячеслав Макаров. Именно он первым из всех звезд получил свой цифровой образ. В ролике он заманивает зрителей перенестись вместе с ним в невероятную цифровую вселенную, которая является элементом загадочной программы. Кроме этого, Вячеслав Макаров выступил в качестве солиста, записал саундтрек для промокампании.

- Подготовка к старту проекта в самом разгаре. Это уникальное, живое, супертехнологичное шоу. Ранее ничего подобного на российском телевидении не выходило. Приятно, что я буду не только ведущим «Шоу Аватар», но и исполнителем его фирменной песни. Такой опыт у меня имеется. К третьему сезону «Маски», ведущим которого я был, мы записали гимн и сняли клип, - отметил Вячеслав Макаров.

О ПРОЕКТЕ

Концепция новой программы заключается в том, что поющие знаменитости, участвующие в шоу, будут скрываться под аватарами всевозможных персонажей – здесь полное раздолье для фантазии.

Судьям предстоит выяснить, кто из звезд прячется под тем или иным виртуальным образом. При этом, если артиста раскроют, он выбывает из проекта, а на его место приходит новый аватар. Во время программы жюри могут угадать сразу нескольких звезд. Никаких ограничений в этом плане нет. Скольких участников вычислят, со столькими и попрощаются.

Каждый аватар создается по уникальной технологии, разработанной телеканалом. По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, это шоу станет прорывом на российском телевидении.

- Наконец, все увидят, какие «цифровые я» скрывают наши звездные участники, - отметил Тимур Вайнштейн. - Разработкой уникальной технологии для нового проекта мы занимались более полугода, и сейчас с уверенностью можем сказать, что готовы создать сказочную вселенную, оказаться в которой мечтали все.

Кстати, облик каждого цифрового персонажа будет максимально олицетворять внутренний мир его физического участника проекта.

Звездных участников изначально будет девять. Но по ходу программы, места рассекреченных персонажей, будут занимать новые. СОСТАВ ЖЮРИ

Судей, которым предстоит раскрывать фантастических аватаров, будет пять. Но имена пока известных не всех. Один из членов жюри держится в секрете.

На данным момент подтверждено участие в проекте:

- шоумена Тимура Батрутдинова, которого зрители полюбили в образе Зайца из второго сезона «Маски» и члена жюри третьего сезона этого шоу;

- певца Марка Тишмана, участвовавшего в «Маске» в образе Белого Орла;

- телеведущей и видеоблогера Иды Галич;

- певца, актера и телеведущего Сергея Лазарева.