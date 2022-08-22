Минобороны: только под Яковлевкой ВСУ потеряли 100 военнослужащих

Фото: REUTERS

«Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники, а на позициях 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники, - заявил на прошедшем брифинге об очередных потерях ВСУ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

Уничтожены: шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США, два взвода украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Кодема и Соледар, три взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Серебрянка и Маяки, два взвода гаубиц Д-30 в Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе пять украинских беспилотников и тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов «Хаймарс» в районе Каховки Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Фото: Министерство обороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Только за сутки военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе выполнения задач по проведению разведывательно-поисковых мероприятий в Луганской Народной Республике обнаружили на скрытых позициях ВСУ и националистических формирований 12 схронов с большим количеством вооружения и боеприпасов.

Среди обнаруженного росгвардейцами две авиационные бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, ПЗРК «Игла», четыре ракеты ПТУР «Конкурс», гранатометы РПГ-26 и РПГ-30, иностранного производства RPG-75М и 177 выстрелов к ним, две 82 мм мины иностранного производства, двадцать девять 100 мм снарядов к орудию МТ-12 «Рапира», сорок 122 мм реактивные снаряды РСЗО «Град», 390 артиллерийских снарядов и боеприпасов к крупнокалиберному стрелковому оружию, около 50 мин и более 100 ручных гранат, свыше 25 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, 1,4 кг. взрывчатых веществ.

Фото: Предоставлено Росгвардией

Отметим, что все это оружие было предназначено киевским режимом для совершения диверсий в мирных населенных пунктах. Оно могло попасть в незаконный оборот, быть продано в Россию или Европу.