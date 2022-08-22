Роскошную яхту российского миллиардера Пумпянского продадут с молотка за долги

На Западе начинают распродавать задержанные яхты российских миллиардеров, попавших под санкции. Первым с молотка уйдет судно Axioma, принадлежащее «трубному королю» Дмитрию Пумпянскому. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Западе начинают распродавать задержанные яхты российских миллиардеров, попавших под санкции. Первым с молотка уйдет судно Axioma, принадлежащее «трубному королю» Дмитрию Пумпянскому. Торги намечены уже на этот вторник, 23 августа, сообщает Bloomberg.

Яхта была задержана в порту Гибралтара минувшей весной, и с тех пор находилась под арестом британских властей. Ее продают на аукционе для того, чтобы покрыть долг Пумпянского банку JPMorgan Chase в 20,5 млн евро, сообщает западная пресса. Судно на момент покупки стоило 63 млн фунтов стерлингов (около 4,5 млрд рублей), однако, по всей видимости, на аукционе будет продано дешевле.

Axioma – это пятипалубная яхта, отличительными особенностями которой являются бесконечный бассейн (т.е. вода в нем переливается через край) и 3D-кинотеатр. Ее длина составляет 73 метра. Устроители аукциона сообщили о повышенном интересе потенциальных покупателей к этому лоту – предварительно было проведено 28 осмотров судна.

Всего в международных водах было арестовано около дюжины суперъяхт, принадлежащих российским бизнесменам. В их числе самая дорогая яхта мира Dilbar, которую связывают с Алишером Усмановым.