Собственная торговая марка: есть ли подвох у низкой цены на полке?

Собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров постепенно закрепляются в ежедневных потребительских корзинах населения. Для одних это в первую очередь шанс купить более дешевый продукт. Для других - разумный вариант приобрести качественный товар по привлекательной цене. Есть и такая категория покупателей, которые избегают товары СТМ, отдавая предпочтение в пользу разрекламированных брендов. Как быть потребителю и стоит ли доверять такому сегменту продукции, изучал журналист “Комсомольской правды”, побывавший на производстве сыров и сливочного масла специально для сети “Пятёрочка” в Мамадышском районе Татарстана.

СТМ НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК

Начнем с того, что собственная торговая марка - это продукция, которая производится на предприятиях по заказу и под контролем определенного ритейлера. Изначально торговые сети разрабатывали и запускали собственные бренды для того, чтобы предложить потребителю максимально дешевый продукт. Сейчас же линейки СТМ настолько разрослись в разнообразии и ценовом диапазоне, что потребитель порой даже не замечает, что именно оказалось в его корзине. Например, у “Пятёрочки” доля СТМ в сети магазинов по итогу 2021 года составила около 23%. За прошедший год компания для своей сети разработала и запустила более 260 новых наименований товаров под собственными марками. Если говорить о сырах, то к привычному продукту под брендом “Красная цена” добавились бренды “LiebenDorf”, “Станция молочная” и “Свежий ряд”.

ВНИМАНИЕ НА КАЧЕСТВО

В числе главных преимуществ собственных торговых марок, уверены в компании, - цена и качество продукции: ни производитель, ни продавец не тратятся на рекламное продвижение товара, но особое внимание приковано к его качеству.

- СТМ - это наше имя, за которым приходят в наш магазин, поэтому качеству уделяем особое внимание, - пояснила “Комсомолке” руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети “Пятёрочка” Елена Генералова.

Контроль качества продукта ритейлер осуществляет по трём пунктам. Во-первых, разработка спецификации: совместно с производителем компания прописывает органолептические и биохимические свойства продукта и требования к производству. Следующий этап - контроль приёма продукта в распределительных центрах “Пятёрочки”, когда каждую партию созревшего сыра перед фасовкой отправляют на лабораторные исследования. Качество продукции затем проверяют и на прилавках магазинов - выборочный отбор непосредственно в сетях магазинов.

СЕРЬЁЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Ритейлер уже давно заявлял, что особое место на прилавках Татарстана уделяет местым производителям. По такому же принципу, в том числе, выбирают и производителей для товаров СТМ. Активное партнерство на протяжении последних шести лет “Пятёрочка” ведет с Мамадышским сыродельным-маслодельным комбинатом ООО “Азбука сыра”, который в рамках партнерства порядка 80% произведенных сыров поставляет на прилавки сети. Продукт выпускается под торговой маркой “Свежий ряд”, а потребителю предлагают разнообразие сыров: мраморный, сметанковый, топленое молочко и другие.

Однако близость завода без соответствия требованиям безопасности продукции - ничто.

- На протяжении последних шести лет только тем и занимаемся, что повышаем стандарты управления. Это не только стандарты качества продукта. Это стандарты оборудования рабочих мест и управления людьми, - подчеркнул генеральный директор “Азбука сыра” Алексей Фатыхов.

Одна из последних модернизаций завершена весной: чтобы соответствовать всем требованиям на мамадышском заводе в прошлом году провели реконструкцию помещения, закупили новейшее оборудование, а в этом году запустили уникальное для России производство.

- Четыре года назад мы обсудили с представителями ритейлера этапы развития партнерства, чтобы снизить издержки и получить качество продукта. Нам не дают расслабиться, - отметил Фатыхов.

В результате модернизации физическое взаимодействие человека с молоком и конечным продуктом максимально минимизировано, что повышает гигиеническую безопасность продукта, а все процессы отбора, анализа и переработки молока максимально автоматизированы.

Процесс максимально автоматизирован.

На сегодняшний день предприятие имеет все необходимые сертификаты Роспотребнадзора, соответствует системе стандартов качества ХАССП (управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции - прим.Ред.), отмечен производственной системой “Тойоты” (оценивает методы предприятия производства по бездеффектному и быстрому производству продукта). Однако и это не все - на регулярной основе проходит аудит и со стороны представителей сети “Пятёрочка”. А это, отмечает Фатыхов, порой оказывается серьезнее требований ХАССП и ГОСТа.

Процесс производства включает множество процедур контроля.

Пока предприятие не вышло на полную загрузку. Ожидается, что уже в следующем году завод сможет ежедневно вырабатывать до 50 тонн сыра в сутки, что позволит попасть в топ-5 российских заводов по объему и качеству вырабатываемой продукции.

Сыр дозревает на специальных складах при определенных температурных режимах

Таким образом, собственные торговые марки ритейлера не просто современный тренд. Они однозначно полезны для всех сторон. Для потребителя это тоже выгодно: товары СТМ оказываются значительно доступнее «брендовых» аналогов за счёт отсутствия в их цене расходов на рекламу и раскрутку. А как мы убедились - такие продукты производятся порой в тех же самых цехах, что и разрекламированные товары. Это даёт все основания быть уверенными в том, что качество СТМ ничуть не уступает более дорогим брендовым аналогам.

Так что потребителю не стоит искать подвоха в низкой цене за товары СТМ. Это возможность приобретать качественные продукты по разумным ценам, без переплат