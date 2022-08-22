МЧС поднимает триколор державы

Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ.

Уникальную видеохронику распространила в понедельник, 22 августа, пресс-служба МЧС РФ.

Это - коллективный репортаж - о том, как отмечают в региональных подразделениях ведомства День Государственного флага России.

Пожалуй, самая масштабная акция прошла на территории Главного управления этого министерства по Ленинградской области - там, после торжественного построения, развернули огромный триколор размерами 40 на 60 метров. (Общая площадь полотнища – 2400 квадратных метров.) На праздник собрались парни и девушки из Всероссийского добровольного общественного движения «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи - Волонтёрская Рота Боевого Братства».

Сотни огнеборцов специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Ивановской области в этот день встали плечом к плечу и одновременно зажгли цветные дымовые факелы, изобразив в небе трехцветный флаг.

В Ульяновской области нынешний праздник - он проходил под девизом: «Мы поднимаем флаг страны!» - получился семейным. На него собрались и дeти сотрудников рeгионального чрезвычайного вeдомства. Самому маленькому участнику акции – всeго 4 года.

Ямальские сотрудники МЧС России, как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, «гордо пронесли флаг России не только по центральной улице Салехарда, но и поднялись с ним на самое высокое здание в городе». Сооружение высотой более 60 метров является одной из визитных карточек Ямало-Ненецкого автономного округа.

Впрочем, все это, как, впрочем, и другие интересные кадры можно прямо сейчас посмотреть на видео.