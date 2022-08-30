Знание - лучшее оружие против рака. Работа на опережение: Центр ядерной медицины открывается в Бурятии

Фото: Ольга БОЛОТНИКОВА

Здесь ведущие врачи-онкологи будут проводить раннюю диагностику и динамическое наблюдение за пациентами с онкологическими и другими заболеваниями с использованием современного инновационного оборудования.

Сегодня люди с онкологическими заболеваниями живут намного дольше, и качество жизни этих пациентов в мире действительно растёт, а летальность – снижается. Это не может не радовать.

Фото: Ольга БОЛОТНИКОВА

Ранняя диагностика, своевременность и правильность поставленного диагноза и начала терапии, доступность лечения – то, что позволяет врачам и пациентам не только продлевать жизни, достигать устойчивых ремиссий, но и «сдвигать» манифестацию, то есть старт заболевания к более пожилому возрасту. Известно, что с возрастом шансы заболеть возрастают из-за накопленных рисков развития онкопатологии, однако важно помнить, что заболеваемость ассоциируется с выявляемостью, а увеличившееся количество заболевших – с возросшей продолжительностью жизни в целом: рак «стареет», диагностика совершенствуется, информированность об онкологических заболеваниях повышается, развенчиваются устоявшиеся мифы, стереотипы и стигмы вокруг недуга. Тем не менее, ситуация с онкозаболеваниями в России и в мире остаётся напряжённой: вторую строчку в списке причин смерти по-прежнему прочно удерживают раковые заболевания. Борьба с ними – безусловный приоритет. Именно поэтому в нашей стране проводится масштабная работа в области диагностики и терапии рака. А направление «ядерная медицина» входит в государственную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение».

Фото: Ольга БОЛОТНИКОВА

Всем нам давно известны различные методы диагностики опухолевых заболеваний: МРТ, УЗИ, КТ, рентген. С этой аппаратурой сталкивался практически каждый из нас. Что же такое ПЭТ/КТ, и в чём преимущество и даже уникальность данного вида исследования? Дело в том, что вышеперечисленные методы диагностики далеко не всегда могут определить заболевание на ранних стадиях, а ранняя диагностика – это залог успеха в лечении.

ПЭТ/КТ-диагностику без преувеличения можно назвать универсальной: обследование помогает рано определить наличие злокачественных процессов в тканях и органах человека, повысить эффективность терапии и значительно улучшить прогноз у каждого конкретного пациента. Новый метод лучевой диагностики, практикуемый в Центре ядерной медицины в Улан-Удэ, позволит врачам максимально быстро, объективно и достоверно оценить результаты любого вида терапии.

Не покидая регион

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Немного статистики:

В Бурятии на сегодняшний день на учёте в онкодиспансере состоят 19 592 пациента. Лидирующие позиции среди ЗНО занимают рак лёгкого, рак молочной железы и меланома (рак кожи). Следует иметь в виду, что данная цифра – лишь официальная статистика, учитывающая только тех, кто обратился к онкологам и приступил к лечению. ___________________________________

Центр ядерной медицины в Улан-Удэ станет одним из ведущих мест по борьбе со злокачественными новообразованиями на Дальнем Востоке.

Высококвалифицированные специалисты центра прошли подготовку и стажировку в ведущих столичных медицинских организациях. Центр оснащён по последнему слову самой современной медицинской техники, высокотехнологичным оборудованием, соответствующим всем мировым стандартам и требованиям отделений радионуклидной диагностики: циклотроном, лабораторией контроля качества, автоматическими модулями синтеза радиоактивных фармацевтических препаратов, двумя ПЭТ/КТ сканерами.

Фото: Ольга БОЛОТНИКОВА

Высококлассные специалисты в области онкологии и радиологии будут оказывать квалифицированную помощь онкологическим больным по полису ОМС (необходимо встать на учёт в онкодиспансер и получить направление врача-онколога по месту жительства).

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Nota bene! Чтобы встать на учёт в онкологический диспансер по месту жительства, пациенту нужно предоставить следующие документы: паспорт РФ, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, направление Ф.057 от онколога по месту жительства, результаты проведённого обследования, включая цитологию, гистологию и анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19 сроком не более семи дней.

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Александр Самбуевич Цыденов, глава Республики Бурятия, в феврале 2020 года участвовавший в закладке камня ЦЯМУ, ознаменовавшем начало строительства, сегодня отмечает особую важность открытия центра:

«Центр ядерной медицины – жизненно необходимый для нас, наших жителей центр. Как известно, злокачественные новообразования наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями – лидеры причины смерти как в России, так и в других странах. Крайне важно выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, продлевая жизнь пациентов и улучшая её качество. К счастью, сегодня у нас есть такая возможность, и воспользоваться ею – наша святая обязанность. В данном центре будет налажено производство радиофармпрепаратов, «срок жизни» которых исчисляется в часах. Что это значит? Их невозможно закупить где-то в другом регионе, например, в Москве или Санкт-Петербурге, и доставить в наш регион. Поэтому мы планируем производить их здесь, в Бурятии, то есть Центр станет единой производственной площадкой, которая сможет обеспечивать радиофармпрепаратами все дальневосточные регионы и часть регионов Сибирского федерального округа. Для Бурятии Центр ядерной медицины – это ещё одна прекрасная возможность обеспечить доступность высокоточной онкодиагностикой пациентов на принципиально новом уровне».

Фото: Ольга БОЛОТНИКОВА

Инновации в действии

До применения метода ПЭТ/КТ-диагностики лечение злокачественных опухолей происходило, можно сказать, практически «вслепую». Сейчас же врач-онколог способен уже после первого курса химиотерапии оценить правомерность и эффективность подобранной терапии, не теряя драгоценного времени. То, что раньше казалось невероятным, сегодня становится реальностью: например, метод ПЭТ/КТ-исследования позволяет диагностировать опухоль размером от трёх миллиметров! Онколог в настоящее время обладает возможностью изучить весь организм пациента за одно исследование, составить общую клиническую картину и максимально быстро, что является принципиально важным моментом в случае с онкологией, определиться с дальнейшей терапией.

Фото: Ольга БОЛОТНИКОВА

Известно, что подавляющее большинство (около 90%) ПЭТ/КТ-исследований проводятся пациентам, страдающим злокачественными новообразованиями. Это связано с тем, что данное исследование даёт понимание распространённости злокачественного процесса, выявляет метастазы, а также позволяет определить эффективность терапии. Если у человека обнаружился тот или иной вид злокачественного образования (например, рак лёгкого, рак молочной железы, рак желудка, рак кишечника и т.д.), то, в первую очередь, у таких пациентов ПЭТ/КТ проводится с целью определения распространения и выявления регионарных (то есть отдалённых) метастазов. Кроме того, метод эффективно применяется при подозрении на рецидив (возобновление) заболевания.

Фото: Ольга БОЛОТНИКОВА

Почему именно ПЭТ?

Можно выделить множество явных преимуществ данного метода диагностики, среди которых:

- выявление онкологических процессов на ранней стадии (вероятность приближается к 99%; для сравнения – при использовании иных методов исследования, описанных выше, эта цифра значительно ниже: порядка 65-80% обнаружения маленьких опухолей);

- высокий уровень информативности и достоверности: готовое изображение позволяет специалисту определить точную локализацию и размер опухоли, степень агрессивности раковых клеток, стадию развития болезни и очаги метастазирования;

- возможность быстро и точно оценить эффективность проведённого лечения и оперативно внести в него корректировки;

- безболезненность и, соответственно, отсутствие надобности в использовании анестезии;

- скорость: как мы писали выше, сама процедура займёт не более часа, но окончательная продолжительность зависит от зоны обследования;

- выявление патологических изменений на ранних этапах (зачастую первые стадии онкологических заболеваний протекают бессимптомно, а пациент обращается за помощью при значительном ухудшении состояния, уже на поздних стадиях);

- одновременное обследование нескольких органов, тканей, благодаря чему удаётся получить внушительный объём диагностической информации, важной для установки диагноза, оценки текущего состояния организма и выбора тактики лечения;

- точное и своевременное выявление метастазирования злокачественных новообразований;

- при раке костей ПЭТ/КТ-исследование может заменить рентгенографию, МРТ и сцинтиграфию, при опухолях головного мозга – КТ, МРТ и энцефалографию;

- возможность получения «второго мнения» от профессионалов Центра;

- получение помощи по полису ОМС;

- возможность получить помощь пациентам из других регионов Дальнего Востока и даже гражданам Монголии;

Фото: Ольга БОЛОТНИКОВА

Принципы работы

В новом Центре ядерной медицины для пациентов подготовлена подробная памятка, в которой отражены все этапы подготовки к ПЭТ/КТ- исследованию. Мы расскажем об основных важных моментах.

• Как проходит подготовка пациентов к ПЭТ/КТ-исследованию?

За сутки до назначенного исследования пациенту необходимо соблюдать безуглеводную диету, то есть ограничивать продукты с высоким содержанием углеводов: хлебобулочные изделия, рис, макароны, сахар. Можно пить воду (несладкую и негазированную). Накануне исследования пациенту противопоказаны серьёзные физические нагрузки.

!Важно! Пациентам, особенно с опухолями головы и шеи, запрещается употреблять жевательную резинку: из-за физиологического накопления может ухудшиться визуализация соответствующих анатомических структур.

На исследование лучше приходить в тёплой и комфортной одежде.

Пациента просят принести с собой всю имеющуюся по его болезни медицинскую информацию, в том числе данные по проведённым ранее ПЭТ/КТ-обследованиям (если имели место).

• Сколько длится процедура?

Сама процедура сканирования занимает около 20-40 минут. Однако нужно заложить больше времени на посещение клиники, так как в целом пациент может находиться в центре до трёх-четырёх часов. Это необходимо для его подготовки к обследованию: для заполнения анкеты, информирования пациента обо всех важных пунктах во время проведения ПЭТ/КТ и т.д. После введения радиофармпрепарата пациент должен находиться в специальной комнате отдыха ещё в течение часа для того, чтобы введённое вещество в достаточной активности накопилось в организме. После всех этапов подготовки проходит сама процедура сканирования.

• А что, если?

Конечно, многие задаются вопросом: опасно ли облучение при проведении ПЭТ-исследования? Применение процедуры, безусловно, сопряжено с определённой лучевой нагрузкой. Тем не менее, это не повод для паники и уж тем более – для отказа от данного метода. Существует целый ряд исследований, продемонстрировавший, что даже многократное повторное применение ПЭТ/КТ с интервалом в два-три месяца в течение нескольких лет не приводит к значимому увеличению риска возникновения других заболеваний (в первую очередь риска опухолевого роста).

Фото: Ольга БОЛОТНИКОВА

• Есть ли противопоказания?

Да, данное исследование противопоказано беременным женщинам. Кормящие матери могут проходить процедуру, но должны прекратить кормление младенца грудью в день исследования и ещё в течение трёх дней по окончании.

Пациентам с выраженной клаустрофобией затруднительно будет проводить исследование в силу физиологических реакций на замкнутые пространства (стоит отметить, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, всё обсуждается со специалистом).

Что касается больных сахарным диабетом, то тут тоже нужна определённая осторожность. Дело в том, что используемые в исследовании радиофармпрепараты по своей сути являются аналогом глюкозы, которая у больных сахарным диабетом повышена. Чем выше уровень сахара в крови пациента, тем хуже накопление препарата – фтордезоксиглюкозы, в том числе и в опухолевой ткани. Не рекомендуется проводить ПЭТ/КТ-исследование, если уровень глюкозы крови натощак выше 11 ммоль/литр.

Если пациент с диабетом принимает таблетированные препараты, то в день исследования он ничего не меняет в привычной схеме, но обследование должен проходить строго натощак (можно пить чистую воду в любом количестве). Все остальные подготовительные этапы он должен соблюдать в вышеописанном порядке. Если пациент страдает сахарным диабетом с необходимостью введения инсулина, то тут двоякая ситуация. Например, пролонгированный инсулин обязывает пациента отказаться от введения данного препарата в день исследования. Ко всему прочему пациент на пролонгированном инсулине не должен завтракать в этот день (последний приём пищи и введение инсулина пролонгированного действия – вечером накануне исследования). А вот люди, получающие инсулины короткого действия, могут позволить себе лёгкий безуглеводный завтрак и приём инсулин короткого действия. Но интервал между последним введением инсулина и началом исследования обязательно должен соблюдаться. Ко всему прочему желательно, чтобы пациенты с диабетом были записаны на исследование на первую половину дня.

Фото: Ольга БОЛОТНИКОВА

Не Бурятией единой

Центр ядерной медицины в Бурятии изначально является производственной площадкой по получению радиофармпрепаратов, где будет работать свой циклотрон и модуль синтеза. Это обеспечит радиофармпрепаратами не только Бурятию, но и дальневосточные регионы, а также часть регионов Сибирского федерального округа. Собственное производство различных радиофармпрепаратов открывает широкие возможности для врачей, т.к. каждый из РФП обладает уникальным действием и даёт шанс большему количеству пациентов на выздоровление.

Дополнительным плюсом для самих врачей-онкологов станет проведение различных образовательных мероприятий в Центре ядерной медицины Улан-Удэ. Специалисты центра готовы активно делиться с врачебными сообществами регионов опытом и знаниями, разбирать клинические случаи. Ведь сегодня уровень информированности в медицинском сообществе, увы, далёк от совершенства, а врачи должны знать о существовании инновационных технологий, о возможности максимально эффективно и, главное, своевременно помочь пациентам. С этой целью уже в начале октября Центр ядерной медицины в Улан-Удэ приглашает онкологов на Первую Дальневосточную научно-практическую конференцию «Ядерная медицина от теории к практике».

Александр Цыденов, глава Бурятии, отмечает огромный потенциал инновационного Центра ядерной медицины в Улан-Удэ: «Сегодня социально ответственный бизнес содействует государству в достижении национальных целей и выполнении поставленных Президентом России задач по обеспечению жителей высокотехнологичной медицинской помощью. Я убеждён, что с открытием в сентябре Центра ядерной медицины у нас значительно увеличатся диагностические мощности службы онкологической помощи в Бурятии и соседних областях. Наши врачи и пациенты точно знают, насколько в борьбе с онкологией важна каждая выигранная минута».