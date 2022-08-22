Без суда и почты: Россиянам разрешили подавать иски онлайн

Россиянам разрешили подавать документы в суд в онлайн-формате Фото: Shutterstock

Экономия на бумаге и нервах. Теперь, чтобы подать на кого-то в суд, не нужно будет идти в здание с Фемидой на входе. Или распечатывать документы и отправлять все заказным письмом через ближайшее отделение почты. Все можно будет сделать через компьютер или МФЦ. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Верховный суд нововведение согласовал.

- Граждане смогут подать документы в суд онлайн, без обязательного обращения с заявлением лично. Это позволит существенно уменьшить издержки, потому что теперь не нужно нанимать специалиста, который отвезет бумаги, или посещать почту. Это можно сделать из дома или в МФЦ, - говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

Таким образом список услуг, которые можно получить удаленно, расширится. На первом этапе доступ к системе ГАС "Правосудие" можно будет получить в многофункциональных центрах. По данным ведомства, в 2021 году помощью специалистов МФЦ в подобных вопросах воспользовались 2,4 млн человек. Суть этого сервиса в том, что консультанты не делают всю работу за человека, а направляют его. И следующий раз он сможет все сделать самостоятельно