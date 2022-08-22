ВКонтакте впервые запустила таргетированную рекламу, которая зависит от погоды

Социальная сеть разработала ряд рекламных интеграций для сервиса «Погода» — мини-приложения, которое информирует о погодных условиях на ближайшие дни и часы по местоположению

Социальная сеть разработала ряд рекламных интеграций для сервиса «Погода» — мини-приложения, которое информирует о погодных условиях на ближайшие дни и часы по местоположению. Теперь внутри сервиса можно размещать рекламный контент и таргетировать его на пользователей в зависимости от температуры, давления, скорости ветра, УФ-индекса, влажности и типа погоды. Например, тематические объявления с кондиционерами или вентиляторами будут появляться только у тех пользователей, что находятся в жарких зонах.

Такой подход позволяет не только сохранить комфорт пользователей, но и придать дополнительную ценность каждому рекламируемому продукту. Чтобы ненавязчиво продемонстрировать релевантное объявление, командой ВКонтакте было разработано несколько типов виджетов внутри мини-приложения:

- Лаконичная карточка с одной кнопкой.

- Карусель из небольших иконок — пользователь может сам выбрать интересную и, кликнув по ней, попасть на страницу с подробной информацией.

- Необычная пасхалка — иконка, лого или картинка, которая будет появляться в колонке дней недели. Например, если погода не располагает к походу в магазин, пользователь увидит лого сервиса доставки еды.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Таргетинг аудитории по различным узким факторам позволяет настраивать рекламу с учётом интересов и потребностей каждого отдельного пользователя. Так мы, по сути, делаем рекламное объявление частью сервиса, приносящего пользу людям. Мы заметили, что в таких целевых кампаниях пользователи больше времени проводят на сайте заказчика, чем в кампаниях с широким охватом».

Первым партнёром нового виджета в «Погоде» стал ритейлер бытовой техники и электроники «Эльдорадо». Чтобы было приятнее переносить жару, компания предлагала пользователям мини-приложения соответствующие климатические продукты: вентиляторы, кондиционеры и увлажнители воздуха. Объявления показывались в двух случаях: когда температура в моменте просмотра погоды была выше +25 градусов по Цельсию или утром того дня, который обещал быть жарким.

Результат показал, что пользователям действительно интересна информация, соответствующая текущей погоде. Так, за 5 дней на карточку кликнули более чем 4 тысячи раз, каждый пользователь провёл на сайте более минуты, причём около 80% аудитории оказались новыми для бренда «Эльдорадо».

Котова Екатерина, руководитель направления перформанс-маркетинга Группы М.Видео-Эльдорадо:

«Рекламная кампания в Погоде показала высокую вовлечённость аудитории: пользователи кликали на релевантные объявления, а затем просматривали каталог магазина. Считаю, что именно своевременность показа рекламы помогла достичь высокой эффективности. Ставка CPM (стоимость за 1000 кликов) оказалась приемлемой для такого формата, а проведённое время на сайте превышало в среднем 1,5 минуты, что является достаточно высоким показателем. Значит, покупателям действительно удобно получать информацию о сезонных товарах в сервисе, связанном с климатическими условиями».

Миллионам пользователей ВКонтакте сегодня доступны более 53 тысяч сервисов, с помощью которых можно смотреть сводку погоды, получать кэшбек за покупки у партнёров, следить за здоровьем, играть и многое другое.