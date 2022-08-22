«Роснефть» организовала в Петербурге большой концерт для детей

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

21 августа 2022 года на сцене на сцене Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Шостаковича перед юной публикой выступил молодежный камерный оркестр под управлением Ярослава Забояркина.

Концерт стал частью волонтерской программы Северо-Западного подразделения «Роснефти». Добровольцы из «РН-Северо-Запад» не только подготовили красивый музыкальный подарок, но и собрали к 1 сентября для детей из Донбаса одежду, канцелярские принадлежности и книги.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В июле волонтёры провели для них экскурсию в Ленинградский зоопарк, где познакомили с его символом - белой медведицей Хаарчанной. Кстати, «Роснефть» уже десять лет опекает белых медведей во всех российских зоопарках, проводит научные экспедиции по изучению и сохранению этого краснокнижного вида.

А юные жители Санкт-Петербурга знают о «Роснефти» не только благодаря родителям, которые заезжают заправляться на АЗС. Компания открыла в городе образовательно-игровой комплекс, в котором каждый ребенок может оказаться почувствовать себя взрослым: здесь работает единственная в Северо-Западном регионе детская автозаправочная станция и интерактивная локация по изучению правил дорожного движения.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В День нефтяной и газовой промышленности дети из ДНР и ЛНР посетят праздник, посвященный безопасности на дорогах в городе профессий «КидБург». Играя, они изучат правила дорожного движения, самостоятельно заправят автомобиль и применят практические навыки безопасного вождения на детской АЗС «Роснефть».

Также в сентябре волонтёры «Роснефти» с детьми Донбасса посетят с тематической экскурсией Государственный Эрмитаж.