Назван самый легкий способ восполнить дефицит железа в крови

В нашем организме содержится около пяти граммов железа – одного из важнейших элементов, без которых невозможны синтез коллагена и ДНК, метаболизм, иммунные реакции. Положение у железа можно назвать привилегированным: у него есть даже личное «такси» в виде специального белка, который доставляет металл непосредственно к местам использования.

Нехватку этого важного элемента в организме на первых стадиях можно даже не заметить, однако спустя некоторое время здоровье даст сбой. При дефиците железа появляется усталость, слабость и головокружения, а в тяжелых случаях – анемия, уязвимость к вирусам, риски заболеваний сердца и легких. Особенно важно нормальное содержание железа для женщин, ведь недостаток элемента нередко встречается во время беременности и грудного вскармливания. В группу риска входят и любители кофе, чая и других напиток с кофеином, поскольку он ухудшает всасывание железа.

«Комсомольская правда» рассказывает, как не пропустить начало дефицита железа и восполнить его запас в организме самым простым способом.