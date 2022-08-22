«Искренние соболезнования всему русскому народу»: Итальянцы приносят цветы к российскому посольству в память о Дарье Дугиной

Цветы в память о Дарье Дугиной. Фото: Евгений СУЧКОВ

Еще в воскресенье, как только в итальянских СМИ стали публиковаться первые сводки с места трагедии, жители Рима и члены общественных организаций начали приносить к российскому посольству цветы и обращения с соболезнованиями в связи со смертью Дарьи Дугиной.

«Покойся с Миром, Дарья!», «Искренние соболезнования, родным, близким и всему русскому народу», «Смертью смерть поправ», - гласят подписи на траурных букетах.

Гибель ни в чем неповинной журналистки и политолога, дочери известного и в Италии философа, вызвала волну негодования в социальных сетях. Даже ряд «специалистов по России» из числа откровенных русофобов, признают, что, если за убийством стоят украинские власти, подобные методы ведения «борьбы» являются неприемлемыми. По их мнению, террористические атаки на родственников чиновников, функционеров и идеологов, становятся той «красной линией», пересекая которую Киев становится «токсичным» для западных стран.

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