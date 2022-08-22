Фурри-субкультура захватывает мир: школьницы считают, что их гендер — «кошка» и делают в юбках дырки для хвоста

Пока что даже либеральная английская пресса признаёт: речь тут не о "новой человеческой общности", а о лёгких психических отклонениях, которые поддаются коррекции Фото: EAST NEWS

Раньше ребятишек с подобными закидонами отправляли к детскому психологу, а то и на «трудотерапию» на дачу. Но теперь, с точки зрения либерализма, если человек объявляет себя каким-нибудь «третьим гендером» — то это просто «форма самоидентификации». К которой надо быть толерантным.

Например, в Австралии, сообщает газета Daily Mail, во многих школах дети идентифицируют себя в качестве животных. Так, восьмилетняя девочка в мельбурнской частной (то есть дорогой) школе полагает себя кошкой. И по этой причине ничего не говорит на уроках. Что логично — не даром же четвероногих называют «бессловесными тварями». Как это влияет на её учёбу, не сообщается. И вообще удобно, забыл домашку и не хочешь выходить к доске — отбояриваешься: «Я считаю себя котом, отвечать не буду, разве что намяукаю».

Данный случай не единичен. В элитной школе другого австралийского города, Брисбена, группа девочек-подростков передвигается по классам и коридорам на четвереньках. А в форменных юбочках они проделывают «отверстия для хвоста». Потому как ассоциируют себя с кошками и лисами.

Так, когда одна из девочек села на скамью рядом с другой, то вторая вскрикнула: «Ты отдавила мне хвост». И это не специфический австралийский юмор — дети искренне уверены, что их «гендер» — «животное». А сами школы не возражают: «Наши правила не конкретизируют работу с учениками, идентифицирующими себя в качестве четвероногих, но если это не наносит вреда учебному заведению, то каждый из таких учеников заслуживает поддержки», — отвечают учителя в ответ на пресс-запросы.

Журналисты дипломатично называют это новой субкультурой «fursonas» (фурри), что можно перевести как «мехсоны» (гибрид слов «мех» и «персона» — то есть люди, отождествляющие себя с какими-либо пушистыми четвероногими: кошками, собаками, лисами…)

Но кое-где это вышло далеко за рамки детской шалости. В другой англоязычной стране, США, в одном из учебных заведений штата Мичиган были установлены «кошачьи туалеты» (те самые поддоны с наполнителем) — специально для учеников, считающих себя котами. И убраны лишь после грандиозного скандала.

Пока что даже либеральная английская пресса признаёт: речь тут не о "новой человеческой общности", а о лёгких психических отклонениях, которые поддаются коррекции.

— За все годы практики мне попался лишь один «зверо-человек», — цитирует уже упомянутая Daily Mail австралийского детского психолога по имени Майкл Карр-Грегг. — Это был подросток, считавший себя собакой. Но как только мы убрали из его окружения стресс-факторы, он снова стал называть тебя человеком.