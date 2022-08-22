Опубликовано шокирующее признание посла Киева: Задача Украины – убить побольше русских

Андрей Мельник Фото: REUTERS

Украинский посол в Германии, скандальный психопат Андрей Мельник, оскорблявший немцев и продолжающий это делать и сейчас в ожидании своего отъезда из Берлина, как оказалось, быдл еще подмастерьем и "добрым мальчонкой из церковного хора" по сравнению со своими коллегами по этому внешнеполитическому ведомству Украины.

Буквально вчера в прямом эфире из центра столицы Казахстана совершенно однозначно выступил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский.

- Стараемся убивать их как можно больше. Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям, - заявил этот чрезвычайный и полномочный террорист в ранге представителя своей страны перекатывая за щекой то ли насвай, то ли жвачку. И подвел черту. - Вот и всё.

И это вам не какой-то сумасшедший лжец Арестович или даже имеющий официальный статус и пост Миша Подоляк, послушно озвучивающий заученные нарративы с несколько придурковатым видом. Это – полномочный представитель государства. Напомню, чрезвычайный и полномочный просол имеет статус и полномочия министра. Собственно говоря, он и есть украинское государство в стране пребывания, то есть в данном случае - на территории Казахстана. И все, что он говорит – это выражение государственной позиции и государственной политики. Поэтому, кстати, на Мельника в конце концов, так разозлились в Германии, что его ртом говорил не просто неадекватный одиночка, а само государство Украина.

Точно так обстоит дело и с Врублевским.

- Такое может говорить только посол террористического режима, - прокомментировала заявление украинского дипломата официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто.

В Сети тоже полным-полно комментариев в том духе, что подобные высказывания показывают, насколько глубоко идеи нацизма и терроризма глубоко проросли во всех слоях украинского общества.

Но, дорогие мои, дело тут уже не в обществе. В обществе могут быть самые разные настроения, мнения, даже не просто радикальные, а по-настоящему террористические. Иначе бы неоткуда было браться террористам. А здесь все гораздо серьезнее. Это государственная позиция, государственная политика в отношении конкретного народа. И означает, что Украина сама превратилась в государство-террорист. И обращаться с ним надо, как с преступником, который захватил заложников и методично, а иногда и истерично) их уничтожает.

У Киева, конечно, есть возможность опровергнуть это, наказав своего дипломата, отозвав его из Астаны и заменив другой персоной. Но это, как говорится, не дождетесь. Потому что вся нынешняя украинская власть – это вот такой коллективный Врублевский, который мечтает уничтожить всех русских: "Чем больше убьем русских мы, тем меньше придется убивать их нашим детям".

Задача на поколения вперед, до последнего русского на этой земле. Заметьте, он говорит не о солдатах и офицерах, даже не просто о гражданах нашей страны, а конкретном народе – русских. Которые живут не только в России. После русских в России он и такие, как он, готовы начать убивать русских в Прибалтике, Франции, Германии, США, по всему земному шарику. Не просто террорист, а еще и палач-геноцидник. Или, с учетом того, что "воин диванный", то потянет на статью потяжелее - за призывы и организацию?

Кстати, сами граждане, предварительно раскланявшись и чуть ли не извинившись, уже разместили петицию с просьбой к властям Казахстана о "депортации данного "дипломата" из Республики Казахстан, т.к. его заявления не соответствуют нейтральному статусу Казахстана, и могут нарушить и без того хрупкое межнациональное согласие", потому что "не намерены терпеть разжигание межнациональной розни на своей Родине!" И из 610 человек, подписавших петицию всего за несколько часов, 570 ее поддержали.

Собственно говоря, в высказанном Врублевским нет ничего нового. Террористическая сущность нынешней украинской власти подтверждена в последние годы реальными действиями Киева – обстрелами Донецка, диверсиями по уничтожению Арсена Павлова, Михаила Толстых, Александра Захарченко и многих других, уничтожением водоводов и газопроводов, обстрелами мирной инфраструктуры, организацией транспортной, энергетической и водной блокад, минированием Донецка минами-"лепестками", нынешними обстрелами АЭС и убийством Даши Дугиной.

Врублевский лишь выразил сущность украинской власти и политики откровенными словами и честным признанием. Он продолжил и конкретизировал высказывание главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который за день до убийства Даши Дугиной высказался следующим образом: "Наша задача – сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки. Россия будет платить за все" Вы видите здесь хоть одно, хоть малюсенькое противоречие между Врублевским и Ермаком? Я – нет. Они в гармонии и в унисон.

Можно было бы с интересом ждать, что теперь скажут союзники Киева в ответ на такое откровенное признание, но могу уже сейчас рассказать вам об их реакции. Они слов Врублевского просто не заметят.