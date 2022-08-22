Губернатор Сергей Цивелев: к 1 сентября откроем в Кузбассе 3 новые школы

В рамках региональной программы «Моя новая школа» в Кузбассе уже отремонтировали 29 учебных заведений. Фото: пресс-служба правительства региона.

В Кузбассе к началу учебного года откроются три новых школы. Первого сентября учеников примут новый корпус школы № 45 в Кемерове, школа № 5 в микрорайоне 7б в Кемерове и школа № 1 в Анжеро-Судженске. Кроме того, еще одно учебное заведение - школа № 14 имени К.С. Федоровского в Юрге откроется после капитального ремонта.

Регион активно готовится к началу занятий: в этом году за парты сядут более 318 тысяч юных кузбассовцев, в том числе 33 тысячи первоклассников. По словам губернатора Сергея Цивилева, особое внимание во всех 733 школах области уделяется комфорту и безопасности учеников. В Кузбассе создаются все условия для того, чтобы дети не только в больших городах, но и в маленьких поселках могли получить качественное образование. В Кузбассе реализуются губернаторские программы «Мой новый детский сад», «Моя новая школа», «Мой новый колледж».

- Большое внимание уделяем образованию кузбассовцев - начиная от детского сада и заканчивая вузом. Жители региона должны получать качественное образование в современных условиях, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Мы строим, реконструируем и оснащаем детские сады, школы, колледжи, поликлиники во всех территориях региона. Они соответствуют всем современным требованиям, а участие в их создании принимают непосредственно жители региона. Очень важно, чтобы наши дети учились в комфортных условиях, чувствовали себя в безопасности.

На особом контроле губернатора – безопасность детей. Перед первым сентября проверки проводятся не только в самих школах, но и на дорогах, по которым ученики каждый день ходят на уроки.

- Мы обеспечиваем не только пожарную и антитеррористическую защищенность в самих учебных заведениях, но и по пути в школу - устанавливаем вблизи школ светофоры, пешеходные переходы, - рассказал Сергей Цивилев.

В рамках объявленного Года безопасности дорожного движения рядом со школами Кузбасса обустраивают 435 пешеходных переходов и устанавливают 279 светофоров. Сергей Цивилев поручил главам муниципалитетов и депутатам взять безопасность детей на дорогах под личный контроль. Губернатор также попросил неравнодушных кузбассовцев сообщать властям обо всех выявленных в этой сфере недостатках.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба правительства региона.

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ ШКОЛА, РЕШАЮТ УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ

В 2022 году по региональной программе «Моя новая школа» отремонтируют семь учреждений образования. Всего из областного бюджета на капитальный ремонт и оснащение школ в этом году выделено более 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, еще четыре учебных заведения будут приведены в порядок на средства из федерального бюджета в рамках общероссийской программы капремонта школ «Развитие образования».

Программа «Моя новая школа» действует в Кузбассе с 2019 года, она финансируется только за счет средств областного и муниципального бюджетов. В рамках программы на сегодняшний день в Кузбассе обновили и оснастили современным оборудованием уже 29 школ. Особый акцент при обустройстве школ делается на новые технологии. Учебные заведения оборудуются цифровыми лабораториями и классами робототехники, а для сельских школ закупаются минитракторы.

Особенностью кузбасского проекта «Моя новая школа» является активное участие детей и родителей в принятии почти всех решений – будь то дизайн-проект для ремонта или выбор новой мебели и техники для классов. Для этого еще на начальном этапе создается инициативная группа: в нее входят ученики, представители родительского комитета, педагоги, жители микрорайона. Они участвуют в создании дизайн-проекта ремонта здания, составляют список необходимого оборудования и решают, что еще нужно сделать для того, чтобы дети чувствовали себя в обновленной школе более комфортно.

Для оформления холлов, учебных кабинетов, спортзалов и при благоустройстве школьных территорий используются лучшие дизайнерские решения. Когда проект реконструкции готов, его выносят на всеобщее обсуждение.

После начала ремонта общественный контроль не ослабевает. Иногда к нему подключаются СМИ. Например, в 2019 году о капитальном ремонте лицея №1 Киселевска регулярно рассказывала программа «Родительский контроль» на телеканале «СТС-Киселевск». Еще один популярный формат - фотофиксация хода ремонта. Такие фотоотчеты регулярно появляются на сайтах соответствующих учреждений и органов местного самоуправления.

Дизайн классов разрабатывается при участии школьников и их родителей. Фото: пресс-служба правительства региона.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ХИМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ И СКАЛОДРОМ

В школах обновляют не только стены и мебель. На средства губернаторской программы по желанию учеников приобретается инновационное оборудование, которое помогает детям в учебе и внеурочных занятиях. Например, в школе № 9 Таштагола ребята попросили установить альтернативные источники энергии для изучения физических явлений. Для учеников Ягуновской средней школы приобрели интерактивный тренажер по вождению и изучению правил дорожного движения. В школе № 12 Новокузнецка появился функциональный блок естественнонаучной направленности. В нем проводятся экспериментальные и лабораторные занятия по химии, физике и биологии.

В школе № 3 Анжеро-Судженска на втором этаже оборудовали многофункциональную зону «Семь чудес Кузбасса». Она позволяет проводить заочные экскурсии по самым красивым и интересным местам региона во время занятий по географии и истории родного края. А в рекреациях, где учатся младшеклассники, пол выложили плиткой так, чтобы ребята могли на переменках играть в классики. После ремонта за счет эффективной перепланировки в школе также появились дополнительные помещения для занятий робототехникой и лингафонный кабинет для изучения иностранных языков.

В Елыкаевске в рамках региональной программы для местной школы приобрели новое оборудование для занятий военно-патриотического клуба «Десантник». У ребят появился скалодром, тренажеры для подготовки парашютистов, компьютерные симуляторы автомобиля и танка, а также электронный тир.

Учебные кабинеты оборудуются так, чтобы дети приходили на занятия с удовольствием. Фото: пресс-служба правительства региона.

ВИДЕОСТУДИИ – В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ

С 2021 года в образовательных организациях, участвующих в проекте «Моя новая школа», устанавливаются видеостудии «Джалинга». Оборудование российского производства позволяет школам самостоятельно разрабатывать образовательный видеоконтент и затем размещать его в АИС «Электронная школа 2.0», доступ к которой есть у всех учителей Кузбасса. Региональный проект «Моя новая школа» был представлен президенту РФ Владимиру Путину, когда глава государства прошлым летом посетил Кузбасс в ходе рабочей поездки. Кроме того, информация об опыте региона в реализации губернаторской программы представлена на платформе обмена практиками устойчивого развития Агентства стратегических инициатив «Смартека».

Помимо региональных программ в кузбасских школах активно развиваются и федеральные проекты. С 1 сентября свою работу начнут 73 центра «Точка роста», созданных в 2022 году в селах и малых городах Кузбасса. Всего с 2019 по 2021 год в области на базе образовательных учреждений были открыты 140 «Точек роста».