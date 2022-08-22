Русские супергерои существовали в реальности

«Русские, как черти, шли и шли вперед» - говорится в книге об экспедиции Владимира Атласова. Но ровно то же самое можно сказать и обо всех первопроходцах Сибири и Дальнего Востока. «Которые сначала менее чем за полвека увеличили площадь России более чем в два раза, присоединив Дальнии Восток и открыв путь к Тихому океану. Которые затем открыли несметные дальневосточные богатства и сделали точные карты, стерев белые пятна из самых труднодоступных мест, где неуютно себя чувствовали даже медведи…»

Эта уникальная книга подготовлена «Комсомольской правдой» при помощи ПАО «Транснефть» и Русского географического общества. Ее автор, Евгений Сазонов, - первый заместитель главного редактора «КП», а еще - неутомимый путешественник, побывавший во множестве экспедиций, организованных газетой. Он своими ногами прошел по дорогам, которые когда-то открыли его герои. Среди них - не только всем известные Семен Дежнёв, Ерофей Хабаров или Витус Беринг, но и люди, которые с течением времени оказались полузабыты. Василий Поярков и Семен Шелковник, Иван Евреинов и Федор Лужин, Иван Козыревский и главный помощник Беринга Алексей Чириков, Степан Крашенинников и Александр Миддендорф и многие другие.

Все они выглядят пассионариями и реальными супергероями, способными на подвиги. «Богатыри - не вы» - это сказано про нас в сравнении с ними. Они преодолевали на своем пути немыслимые трудности, должны были быть каждый день готовы к смерти, и все равно не останавливались. Их ждали возможные бои с местными жителями (те далеко не всегда были настроены благодушно), дикие звери, невыносимые природные условия, голод («питалися сосною, и травою, и кореньеми» - сообщал царю Василий Поярков). И подлецы их тоже ждали.

Мало кто помнит, что Ерофей Хабаров был не только первопроходцем, но и блестящим предпринимателем: на устье реки Куты он занимался варкой соли и хлебопашеством, мечтал (и, видимо, мог) накормить всю Сибирь. Но глава Ленского воеводства боярин Петр Головин осуществил в чистом виде рейдерский захват бизнеса. «Это было несложно в местах, где до царя далеко, а до Бога - высоко (до сих пор самая популярная присказка на Дальнем Востоке)». А потом Головин еще и объявил Хабарова заговорщиком и отправил в тюрьму на двадцать месяцев; Хабаров вышел на свободу оправданным, но почти нищим. Впрочем, воевода вскоре помер, а Хабаров, чтобы поправить дела, снарядил экспедицию в далекую и таинственную страну Даурию «для покорения земель, лежащих по Амуру»… Вскоре Даурия вошла в состав Русского государства, а имя Хабаровск присвоено крупнейшему городу Дальнего Востока.

А вот в 1736 году на Камчатку отправляется 25-летний Степан Крашенинников. Сначала преодолевает путь в тысячу километров от Якутска до Охотска (и потом вспоминает: «Вообще о сей дороге объявить можно, что труднее пути представить нельзя. На самых верхах ужасные болота и зыби, в которые ежели лошадь проломится, то освободить оную нет никакои надежды»). А потом, в Охотске, перегружается на парусный бот с издевательским названием «Фортуна» - и тот на вторые сутки путешествия дает течь. «Стараясь облегчить судно, за борт стали выкидывать груз, в том числе и личный багаж пассажиров. «Несчастливы были те, кладь которых наверху находилась... - писал Степан Петрович. - От помянутого сбрасывания я в крайнее разорение пришел».

За десять суток страшного плавания ученый лишился продуктовых запасов, научных инструментов, даже сундуков с одеждои . Но особенно он горевал по пропавшим бумагам для записей. «И больше у меня не осталось, как только одна рубаха, которая в ту пору на мне была», - писал он в первом отчете по прибытии». Он добрался-таки до Камчатки, но жил в ужасных условиях и предельной бедности - ему просто забывали прислать жалованье. Современный москвич очень быстро сошел бы с ума. А нищий и полуголодный Крашенинников в одиночестве пустился изучать Камчатку - реки, озера, вулканы, гейзеры, птиц, рыб, зверей, растения, приливы, отливы, полезные ископаемые… Он пересек Камчатку более десяти раз, и собранные им сведения оказались бесценны.

Одна из самых поразительных глав - про писателя Ивана Ефремова (1908 - 1972). Большинство читателей «Туманности Андромеды», «Часа Быка» и «Таис Афинской» слабо представляют, насколько умопомрачительной была биография их автора. Ее хватило бы не на роман и не на сериал, а на несколько захватывающих сериалов.

Еще в детстве Ефремов участвовал в Гражданской войне и в 13 лет (!) демобилизовался из Красной армии - не ребенком, не «сыном полка», а опытным бойцом, получившим ранение, превосходно разбирающимся в оружии и транспорте. В 15 лет Ефремов сдает экзамены на штурмана каботажного плавания и ходит по Охотскому и Японскому морям, пережив в Японии незабываемое любовное приключение. С 17 лет возглавляет экспедиции, описание которых достойно пера Джека Лондона. Пешком, «без крошки пищи», с тяжеленным рюкзаком, полным геологических образцов, в компании следопыта-нанайца идет сквозь снег и дождь по перевалам Амуро-Амгуньского междуречья (которое было белым пятном на карте). А потом продирается на карбасе «Аметист» сквозь водовороты реки Токко. А потом - через «белое безмолвие» якутской зимы, лично протаптывая в снегу путь для оленьих упряжек. (В 1935 году экспедиция Ефремова прошла по Восточной Сибири 2750 километров - зато обнаружила в Чарскои котловине месторождения меди, железной руды, угля и золота). А однажды «ученому пришлось вести самыи настоящии золотои караван. В одиночку, вооруженный лишь маузером, сопровождал он груз с приисков.

В качестве носильщиков ему выдали десяток уголовников, с которыми геолог провел в тайге семь днеи . И всю эту неделю Ефремов не убирал палец со спускового крючка. Ведь лихие люди не чурались не только убийств, но и людоедства…» Всего он участвовал в тридцати одной экспедиции. К 27 годам стал автором 17 научных работ и получил за них степень кандидата наук - притом что у него не было высшего образования. И лишь случайно во время войны, находясь в вынужденной эвакуации, измученный тяжелой, загадочной болезнью (раз в несколько лет его накрывали приступы жесточайшей лихорадки), Ефремов начал писать рассказы. Которые мгновенно вызвали восторг не только Алексея Толстого («Как вы сумели выработать такои холодный и изящный стиль?»), но и Сталина, по предложению которого Ефремова приняли в Союз писателей (сам он об этом и не помышлял). Сейчас в его книгах находят «поразительные прогнозы: фантаст точно описал голографию, трехмерное телевидение, экзоскелет, интернет, экологические и общественные проблемы на стыке ХХ и ХХI веков... Исследователи творчества насчитывают около сотни сбывшихся предсказаний! И еще столько же не сбывшихся... пока… В одном из интервью Ефремов объяснил появление таких прогнозов: на самом деле он ничего не придумывает, а считывает из ноосферы, о которой писал еще Вернадский».

Наверное, эта книга понравится даже людям, которые вовсе не умеют читать. Она фантастически проиллюстрирована. В ней множество карт, документов, живописных полотен. И сотни изумительных фотографий: их сделали как сам Евгений Сазонов и его коллега по «КП», участник экспедиций Леонид Захаров, так и другие фотографы. От этих кадров дух захватывает. И понимаешь, что, несмотря на все бедствия, перед первопроходцами Дальнего Востока открывалась ошеломительная красота. Которая, разумеется, никуда не делась и поныне.