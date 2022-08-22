ПСБ открыл в Архангельске Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл в Архангельске восьмой Центр уличного баскетбола при поддержке Российской федерации баскетбола и руководства региона. В торжественней церемонии открытия приняли участие директор по спортивным проектам ПСБ и руководитель проекта «ПСБ — Детям» Рубен Бегунц, заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, а также серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Юлия Козик.

Открытие нового, самого северного, Центра уличного баскетбола состоялось в рамках реализации Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям». Новая, уже восьмая в стране площадка, соответствует всем стандартам международной федерации баскетбола (ФИБА) и дает региону возможность проводить как внутренние, так и международные соревнования.

«Проект «ПСБ — Детям» объединяет молодежь в их стремлении к активному и здоровому образу жизни. Мы наблюдаем растущий интерес к спорту в целом и баскетболу в частности, и это вдохновляет нас на дальнейшее его развитие в регионах, которые готовы принять и поддержать наши инициативу. Благодарю за вовлеченность представителей как региона, так и Федерации баскетбола», - заявил директор по спортивным проектам ПСБ, руководитель проекта «ПСБ — Детям» Рубен Бегунц.

Отметим, что посещение нового Центра, который располагается на набережной Северной Двины, абсолютно бесплатно, сюда может прийти любой желающий.

«Северная Двина, Белое море, северный регион. Очень здорово, что мы открываем здесь Центр уличного баскетбола. Тут много любителей нашей игры, а одним из знаковых игроков Архангельской области является чемпион Европы-2007 Сергей Быков, родившийся в Новодвинске. Наш совместный проект успешно развивается, его география охватывает всю страну. Надеемся, что он будет продолжаться дальше, и большое количество регионов получит долгожданную инфраструктуру», - выразил надежду президент РФБ Андрей Кириленко.

В свою очередь заместитель главы Архангельской области подчеркнул важность такого социального взаимодействия для развития региона, и выразил надежду, что подобные проекты благотворно скажутся на уровне жизни населения.

«Социальное партнерство делает возможным запуск масштабных проектов, которые создают комфортную среду для жизни. Вложения в спортивную инфраструктуру являются фундаментом для дальнейшего развития территории и благополучия ее жителей. Мы рады, что именно в нашем городе открылся современный Центр уличного баскетбола в рамках социально значимого проекта Промсвязьбанка «ПСБ - Детям», - подчеркнул заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков, курирующий строительство центра.

Напомним, проект «ПСБ — Детям» стартовал в 2019 году. ЗА это время спортивные центры были открыты в семи городах - Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, а теперь в восьмом – в Архангельске. До конца 2022 года планируется открыть еще четыре спортивных центра в Ижевске, Оренбурге, Новокузнецке и Нальчике.