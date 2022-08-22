В новом сезоне в "Маяковке" будет Маркес, Островский и Урсуляк

Дарья Повереннова делится планами на новый сезон Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Новый сезон с новым худруком Егором Перегудовым (его назначили в мае) прошел, как и следовало ожидать, в новом формате. Традиционный сбор труппы был долгим: в два действия с антрактом. «Привыкайте. Я люблю длинные спектакли», - сказал 39-летний режиссер. И то правда: его спектакль «Один день в Макондо» в Студии Театрального Искусства идет не то 7, не то 8 часов.

Сперва было (ну очень) длинное поздравление юбиляров – и в стиле капустника, и просто так. У кого творческий юбилей, у кого личный. Журналисты узнали, что в театре Маяковского есть свой Юрий Никулин – артист, который служит в этом театре уже 55 лет.

Новый худрук Егор Перегудов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Красавец, который всех обаял Игорь Костолевский (так говорили о нем молодые артисты), и его товарищ Михаил Филиппов служат в «Маяковке» по 50 лет. 15 августа Филиппов отметил 75-летие. 45 лет работает в театре звезда ситкома «Папины дочки» Татьяна Орлова. В их честь и в честь других юбиляров-сотрудников театра молодые артисты пели собственные сочинения в стиле цепочных куплетов ( вот дом, который построил Джек...), русских романсов и баллад.

Потом народные артисты поздравляли представителей цехов, пошивочного, костюмерного, гримерного… «Они впахивают, а мы (артисты) снимаем сливки», - сказал Анатолий Лобоцкий. Без работников цехов театра бы не было.

У «Маяковки» не только новый худрук, но и новый директор - Екатерина Лапшина. На сборе труппы её приветствовали аплодисментами – она работает здесь уже 10 лет, была замом прежнего директора.

У театра теперь есть завлит (Мила Денёва), главный художник (Владимир Арефьев) и художником по свету (Андрей Абрамов).

Предсвтвив свою новую команду, Егор Перегудов перешел к планам на новый сезон.

15 августа актер Михаил Филиппов отметил 75-летие Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Первое, что наш ждёт на Основной сцене - это юбилейный спектакль «Истории» (премьера 29 октября в день столетия Театра Маяковского), - сообщил Перегудов. - День рождения - это всегда про подарки. Я попросил наших народных и заслуженных артистов выбрать истории, которые им бы хотелось сыграть. Все выбрали разное: и грустное, и смешное, и лирическое. И то, что когда-то уже сыграли, и то, что всегда хотели сыграть. Получится сценический альманах…

На наш взгляд, с большой долей вероятности эта идея повторит спектакль «Пристань» в Театре Вахтангова.

Следующая премьера на Основной сцене - «Вспоминая моих несчастных...». Лирический спектакль Егора Перегудова по мотивам повестей и рассказов Маркеса. В главной роли – Игорь Костолевский. Будет много женских ролей.

«Мне близок магический реализм Маркеса как способ взаимодействия с реальностью - когда силой своей фантазии ты можешь трансформировать мир вокруг», - объяснил свой выбор Егор Перегудов. Премьера - в марте.

На большой сцене начнутся репетиции «Леса» Островского. В репертуаре театра… всего семь названий по пьесам Островского. Теперь их будет восемь. Музыкальным спектаклем «Лес» откроется следующий сезон. И это тоже будет постановка Перегудова.

Планы на сцене на Сретенке: в феврале выйдет спектакль по пьесе немецкого драматурга-экспрессиониста Бюхнер «Войцек» в постановке Филиппа Гуревича.

Завкафедрой сценической речи ГИТИСа режиссер Вера Камышникова поставит спектакль «Фауст» по Тургеневу (премьера в апреле). «Мистический сюжет Гёте, переработанный русским классиком, впервые в России обретёт сценическое воплощение».

Режиссер Евгений Закиров поставит спектакль по рассказам Михаила Елизарова. Это современный материал.

Егор Перегудов анонсировал будущую постановку кинорежиссера Сергея Урсуляка: он «давно хочет поставить какую-то работу». Но что это будет и когда пока не ясно.

На Малой сцене будет работа в жанре «экспериментального театра» (что бы это ни значило). Будут режиссёрские лаборатории с читками и эскизами, «игровым театром» (как будто бы есть театр неигровой). Такое есть сегодня почти в каждом театре.

Пять молодых режиссеров представят читки зарубежных пьес. «Чтобы у нас было представление о современных тенденциях в мировом современном театре. Для этого проекта театр планирует заказать перевод наиболее актуальных и ещё неизвестных российскому зрителю произведений», - сказала новая завлит Мила Денёва.

Будут «лекции театроведов и культурологов по истории театра разных стран, онлайн и офлайн встречи с зарубежными авторами, переводчиками, издателями». А ещё будет спектакль от Мобильного Художественного театра. Это аудио-спектакли, которые можно скачать в мобильном приложении. Театр Маяковского создаст интерактивный маршрут по близлежащим переулкам и бульварам, а также расскажет байки из биографии старейших артистов театра.