Украина вспомнила про бандеровское прошлое и размечталась о современных партизанах

Беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарев Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Украинские власти пытаются откреститься от жестокого убийства Дарьи Дугиной. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк буквально через несколько часов после трагедии поспешил заверить: «Украина не является криминальным государством, она не имеет никакого отношения к убийству дочери российского философа Александра Дугина».

На минуту даже захотелось поверить. Но нет.

Последние сомнения развеял бывший наш, беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Пан Пономарев пришел на телевидение и попытался «вписаться в тему» с убийством Даши. Само собой, началось все со злорадства (впрочем, ничего нового). Попытался выпятить, как мог, что он самый лютый ненавистник всего русского на всей Украине:

- Мы узнали как выглядят хорошие русские, - начал диалог ведущий.

- Как и обещали. Они есть. Не знаю есть ли хорошие русские, но отличные русские точно есть. И вчера они двинули собой, - подхватил тот с ехидной улыбкой.

Стоит отметить, что именно беглые россияне больше других радуются смертям с нашей стороны. Даже не радуются. Да и не злорадствуют. Просто пляшут на костях, всем видом пытаясь показать местным: «ну посмотрите, я свой! Вон, как я ненавижу этих клятых москалей».

Так вот товарищ Пономарев, строя из себя важного и осведомленного деятеля, рассказал ведущему, что знал «от» и «до» все про убийство Дарьи Дугиной. Якобы это какая-то боевая ячейка - «Национальная республиканская армия», которая чуть ли не через него вела координацию всей операции:

- От нас попросили методическую помощь, материальную помощь, мы им что-то советовали, где-то помогали, где-то защищали, - хвастался Пономарев. - Был критический момент, когда несколько человек попали под преследование ФСБ, мы их эвакуировали. И вот вчера нам пришло сообщение с этим манифестом, который мы озвучили и было сказано - следите за новостями. Намекнули где именно следить и про что именно пойдет речь. Мы следили и действительно, где-то в 10 часов к нам пришло сообщение, что это произошло.

В общем, по его словам получается, что якобы именно он - беглый оппозиционер - создает и поддерживают террористические группировки на территории России. Именно он организовывает поджоги военкоматов, планирует взрывы на газопроводах и ЛЭП.

ПОДМАЗАЛСЯ К СТАРШИМ

Только вот все это пафосное выступление Пономарева больше смахивает на обычный пиар и выбивание денег, которые в Киеве освоили в совершенстве: подпишись под любую громкую акцию и получай перевод от сочувствующих. Так это выглядит.

О том, что заявления Пономарева - не больше, чем реклама, говорит и политолог Сергей Карнаухов:

«Смерть Даши была нужна Украине для запуска этого пиар-проекта, про партизан, якобы внутри страны есть некие партизаны, которые разворачивают против нас диверсионную войну», - написал он у себя в телеграмм канале.

«Если инициаторы хотели нас напугать, то не получилось. Боюсь, это Илья там наобещал, придумал проект, начали, но ничего не получится. Давно Пономарев не был в России. Это уже другая страна!» - продолжает Карнаухов.

Пономарев пытается разогнать мысль о том, что в России действует целая подпольная армия из диверсантов, которые готовы биться за независимую Украину, устраивать теракты, диверсии и в конце концов свергнуть власть. На самом деле эти сообщение - не больше чем нагнетание паники с одной стороны и попытка выбить денег на «верный проект» с другой.

Только раскрытое Федеральной службой безопасности дело в корне опровергает версию, которую выдвигает Пономарев. «Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», - заявил в центре общественных связей ФСБ. К делу такой секретности и такого уровня подготовки никакого экс-депутата, тем более российского, не пустят и на пушечный выстрел.

НИКАКОЙ АРМИИ ТУТ НЕТ

В том, что на территории России могут быть сочувствующие фашистскому режиму Зеленского люди, никто не сомневается, отмечает историк спецслужб Геннадий Соколов:

- Границы открыты ведь долгие годы. Украинцев на нашей территории полно - миллионы. Вполне возможно несколько сотен найдутся, - заявил Соколов в беседе с КП.

Эти персонажи, отмечает Соколов, - работа нашей контрразведки.

- Задача непростая. ФСБ работает на все сто и будет работать. Она эту угрозу чувствует и знает. Поэтому мы и видим каждый день новости о том:, что где-то что-то раскрыто, где-то кто-то ликвидирован. Но важно еще не просто работать по ним, но делать делать еще и так, чтобы они тряслись и боялись показаться из своих нор. А это работа уже не только ФСБ.