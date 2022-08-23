Анекдоты: Если жена спросила тебя: «Ты меня любишь?», помни: утвердительный ответ - платный.

* * *

- Что обозначают кольца на крыше свадебной машины?

- Начальный счет 0:0…

* * *

Двое бизнесменов пришли на кладбище навестить могилку бывшего компаньона. Ищут, ищут, никак не могут найти. Вдруг один хлопает себя по лбу:

- Слушай, да ведь он наверняка могилу на имя жены записал!

* * *

Если жена спросила тебя: «Ты меня любишь?», помни: утвердительный ответ - платный.

* * *

- Я Ирке кольцо подарил. Пусть теперь попрыгает от радости.

- Золотое?

- Не, баскетбольное.

* * *

- Ты уверен в качестве этих фейерверков?

- Ну да, одноглазый безрукий продавец сказал, что лучше не найти.

* * *

Наведешь, бывало, порядок и понимаешь: бардак разводить гораздо интереснее.

* * *

- Доктор, меня никто не понимает!

- А что вы, собственно, хотели этим сказать?

* * *

Если посмотреть ипотеку задом наперед, она про деда, которому платят, чтобы тот становился все счастливее, беззаботнее и моложе.

* * *

- Здравствуйте, а ваша собака кусается?

- Заходите, заходите! Мне и самому интересно, она у меня только второй день…

* * *

Дети российских чиновников - это самые храбрые люди на свете, они не боятся жить в странах НАТО...

* * *

- Дети, не забудьте сказать родителям, что завтра всем нужно сдать по пятьсот рублей на ремонт класса.

- Опять по пятьсот!

- Мне сдадите по триста. Не бойтесь, если родители будут спрашивать, скажу, что собирала по пятьсот. До свидания!

* * *

Рекорды Книги Гиннесса. Петрович из Ухрюпинска обладает уникальной способностью на целых пять минут задерживать бухание.

* * *

Жила-была обычная девочка, а как получила психологическое образование, стала везде видеть шейминг, харассмент и токсичные отношения.

* * *

- Боря, вы можете мне починить розетку?

- У вас есть Фима, пусть он починит.