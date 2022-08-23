Анекдоты: Если жена спросила тебя: «Ты меня любишь?», помни: утвердительный ответ - платный.

- Что обозначают кольца на крыше свадебной машины?
- Начальный счет 0:0…
Двое бизнесменов пришли на кладбище навестить могилку бывшего компаньона. Ищут, ищут, никак не могут найти. Вдруг один хлопает себя по лбу:
- Слушай, да ведь он наверняка могилу на имя жены записал!
Если жена спросила тебя: «Ты меня любишь?», помни: утвердительный ответ - платный.
- Я Ирке кольцо подарил. Пусть теперь попрыгает от радости.
- Золотое?
- Не, баскетбольное.
- Ты уверен в качестве этих фейерверков?
- Ну да, одноглазый безрукий продавец сказал, что лучше не найти.
Наведешь, бывало, порядок и понимаешь: бардак разводить гораздо интереснее.
- Доктор, меня никто не понимает!
- А что вы, собственно, хотели этим сказать?
Если посмотреть ипотеку задом наперед, она про деда, которому платят, чтобы тот становился все счастливее, беззаботнее и моложе.
- Здравствуйте, а ваша собака кусается?
- Заходите, заходите! Мне и самому интересно, она у меня только второй день…
Дети российских чиновников - это самые храбрые люди на свете, они не боятся жить в странах НАТО...
- Дети, не забудьте сказать родителям, что завтра всем нужно сдать по пятьсот рублей на ремонт класса.
- Опять по пятьсот!
- Мне сдадите по триста. Не бойтесь, если родители будут спрашивать, скажу, что собирала по пятьсот. До свидания!
Рекорды Книги Гиннесса. Петрович из Ухрюпинска обладает уникальной способностью на целых пять минут задерживать бухание.
Жила-была обычная девочка, а как получила психологическое образование, стала везде видеть шейминг, харассмент и токсичные отношения.
- Боря, вы можете мне починить розетку?
- У вас есть Фима, пусть он починит.