Достояние республики

Олег Романцев (слева) вручает Рашиду Темрезову форму Спартака. Фото: Пресс-служба главы и правительства КЧР

В этом году Карачаево-Черкесская Республика отмечает 100-летие. Для жителей региона подготовили долгожданный подарок — обновленный после капитальной реконструкции стадион в Черкесске. «С сегодняшнего дня начнется новый этап спортивной жизни “Нарта”», — заявил 20 августа на празднике, посвященном открытию, Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Новая жизнь главного стадиона КЧР

Знаменитый «Нарт» в Черкесске расположен рядом с парком культуры и отдыха «Зеленый остров», стадион занимает центральное место в спортивном кластере площадью более 4 га. С северной стороны от него находится Дворец спорта «Юбилейный» и открытый плавательный бассейн, с южной — запасные футбольные поля и теннисные корты.

«Нарт» ввели в эксплуатацию еще полвека назад — в 1972 году. Более 40 лет эта арена, популярная у нескольких поколений горожан, ждала капитального ремонта. В 2018 году стадион закрыли на реконструкцию.

За эти четыре года «Нарт» полностью преобразился. По сути, в республике появился новый стадион: здесь построили новые трибуны для более 9000 зрителей, установили современную систему освещения, а под футбольным полем проложили дренажную систему. Рядом разместили баскетбольную и волейбольную площадки. Под западной трибуной разместили легкоатлетический манеж, в котором можно будет тренироваться в любое время года. Восемь беговых дорожек вокруг поля и сектор для прыжков в длину — здесь создали идеальные условия для легкоатлетов. Натуральный газон на футбольном поле сохранили, теперь оно отвечает современным стандартам и позволяет проводить соревнования всероссийского уровня.

Обновленный «Нарт» станет базой для футбольных команд и легкоатлетической школы, воспитанники которой раньше занимались в небольшом помещении. Стадион снова доступен для всех жителей республики: как и до реконструкции, приходить сюда можно будет бесплатно по графику для занятий.

Родители и тренеры уже видят колоссальные возможности, которые открываются перед юными спортсменами.

— Мой ребенок ходит в футбольную секцию, раньше его команда занималась на маленьких стадионах и на запасных полях, — поделилась мама юного футболиста Елена Маркарова. — Теперь открылся «Нарт», и дети в восторге. Уверена, теперь наши футболисты как минимум будут показывать хорошие результаты, дети будут всесторонне развиваться и заниматься спортом. Сейчас это новый современный стадион с идеальным газоном как в больших городах России.

Фото: Пресс-служба главы и правительства КЧР

Кроме футбола на стадионе можно заниматься бегом, прыжками в длину и высоту, прыжками с шестом, тройным прыжком, волейболом, баскетболом, метанием диска, молота и ядра, а также силовой гимнастикой.

— Открытие стадиона «Нарт» имеет большое значение не только для меня, но и для всей республики, — отмечает руководитель футбольной школы «Будущие звезды» Артем Бернитян. — Это важно и детям, и всем жителям нашей республики. Это большой праздник.

Феерия спорта

Открытие обновленного «Нарта» в Черкесске запомнят надолго. Днем на стадионе проходили мастер-классы и показательные выступления по разным видам спорта. Около тысячи ребят участвовали в параде представителей местных спортивных школ. На «Нарте» торжественно зажгли «Чашу победы» — на арену факел с огнем внесли воспитанники республиканской СШОР по легкой атлетике.

Флаги России и Карачаево-Черкесии поднимали известные местные спортсмены — призер Олимпиады-2004 боксер Мурат Храчев, легкоатлет Дмитрий Тенц и ветеран футбольного «Нарта» Мурат Джуккаев.

— Сегодня мы все видим, сколько детей и спортсменов собралось, — отметил на церемонии открытия журналист Руслан Клычев. — Мы все радуемся, что наш стадион «Нарт» открывается официально. И мы надеемся, что в скором будущем у нас появится профессиональная футбольная команда.

Больше всего от открытия обновленного «Нарта» выиграли горожане.

— Все очень долго этого ждали, — говорит жительница Черкесска Бэлла Адзинова. — Я уверена, что это положительно скажется на спортивной жизни нашей республики.

Самым ярким событием открытия стал матч сборной ветеранов легендарного московского «Спартака» во главе с тренером Олегом Романцевым и сборной Карачаево-Черкесской Республики. Мяч в игру ввел Глава региона Рашид Темрезов. Игра завершилась боевой ничьей — 4:4. «Но счет совершенно не важен! Важно то, как мальчишки болели за футболистов, как горели у них глаза!», — написал позже в своем телеграм-канале Рашид Темрезов.

Открытие стадиона, матч звездных команды и праздничный салют оставили много приятных впечатлений у заполнивших трибуны зрителей.

— Сколько незабываемых эмоций сегодня испытали все участники церемонии открытия, — отметил после матча Рашид Темрезов. — Более тысячи воспитанников всех спортивных школ и секций республики с гордостью прошли по беговым дорожкам. Именно они станут главными хозяевами нового стадиона. Теперь для этого созданы все условия — поле, игровые площадки, легкоатлетические манежи, спортивные залы. С сегодняшнего дня начнется новый этап спортивной жизни «Нарта». И стартует путь в профессиональный футбол у нашей футбольной команды с одноименным названием.

По словам Рашида Темрезова, на «Нарте» и десятках других новых спортивных объектов в республике будет заниматься местная молодежь, из которой вырастут будущие чемпионы.