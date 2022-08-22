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Политика22 августа 2022 18:13

Путин посмертно наградил Дарью Дугину

Девушка отмечена орденом Мужества
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России

Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России

Фото: соцсети

Указ о награждении убитой журналистки Дарьи Дугиной Владимир Путин подписал 22 августа.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну посмертно», - говорится в тексте документа.

В этот же день российский лидер отправил родителям погибшей девушки телеграмму с соболезнованиями. Президент назвал теракт "подлым и жестоким".

«Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», - так Путин охарактеризовал Дарью Дугину.

Прощание с девушкой пройдет в телецентре Останкино 23 августа. Начало церемонии запланировано на 10 утра.

Отец Александр Дугин тоже публично высказался по поводу теракта. Он заявил, что простого желания отомстить будет мало. Нужно разгромить Украину в спецоперации, чтобы убийцы Дарьи были наказаны.

В ФСБ заявили, что раскрыли преступление. Убийцей оказалась 43-летняя украинка Наталья Вовк. Она по поддельным документам приехала в Россию месяц назад вместе с несовершеннолетней дочерью. Террористка несколько недель шпионила за Дугиными, готовя убийство. После подрыва машины, Вовк сразу на своем автомобиле поехала к границе и покинула Россию.

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