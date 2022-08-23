Вопрос дня: А как вы своих детей патриотизму учите? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Мои дети жили со мной в Донбассе. Некоторое время вообще в казарме. Там учились, все видели своими глазами. Идеальная прививка патриотизма.

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:

- Мы воспитываем наших детей в любви к родному языку, они с детства читают и слышат русскую поэзию, чувствуют и любят русскую природу, русский пейзаж, они растут в семье, где почитают предков. Поэтому им не нужно об этом говорить, они в этом растут.

Инга ИЛЬМ, актриса, Маша Старцева из фильма «Приключения Петрова и Васечкина»:

- Чем больше ребенок знает о своей семье, тем больше он знает и об истории своей страны. Мы просто чтим память наших ушедших и отмечаем все светские и религиозные праздники.

Егор ХОЛМОГОРОВ, философ, публицист:

- Поездки по историческим местам. Книги о великих событиях истории России, о русских государях. Кино и видео. Музеи, исторические реконструкции. Походы, раскопки. А когда повезет - даже парад!

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Тему патриотизма мы никогда не поднимали в семье, так как возникает опасность фальши. Я и так вижу, что они патриоты, они знают историю. А гимн - наизусть.

Екатерина СИВАНОВА, психолог:

- Я их специально не учу. Их отец (мой муж) - офицер в отставке, я - внучка и дочь офицеров. Так что у них это в крови.

Зинаида ЛОБАНОВА, телеграм-блогер Планше Бланманже:

- У нас лучше всего работает системный подход. То есть про Великую Отечественную войну не только на 9 Мая, а регулярно. И даже если им кто-то врет, что в блокадном Ленинграде выдавали колбасу (я и такое слышала!), я не критикую, а рассказываю, как было. Современной литературы про патриотизм для школьников почти нет, остается лишь советская классика. С кино чуть получше, но там тоже надо смотреть, что смотреть.