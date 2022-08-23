Здание филиала Третьяковской галереи в Калининграде готово на 50%

Источник: пресс-служба правительства Калининградской области

На днях стройку посетила гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Я в восторге от того, какое музейное здание появится. Не только в масштабе Калининградской области, а в масштабе целой страны, – сказала Зельфира Трегулова. – Здесь будут экспозиционные залы, в которых разместятся выставки об истории русского искусства и других направлений. В филиале можно будет демонстрировать фильмы и проекты видео-арта. Здесь есть прекрасная аудитория на 276 человек, в которой можно будет проводить концерты, лекции и играть спектакли», – поделилась позитивными эмоциями от масштабов строительства Зельфира Трегулова.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Генеральный директор Третьяковской галереи пояснила, что обсудила с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым возможность использования пространств и аудиторий филиала Третьяковской галереи в Калининграде для кинофестивалей и музыкальных фестивалей.

Помимо этого здесь станут заниматься искусством дети, подростки и взрослые. Также в здании разместится библиотека и многое другое.

«Своевременно была проведена работа в части импортозамещения, закуплены основные стройматериалы, проработаны все логистические цепочки. Готовность филиала Третьяковской галереи свыше 50%: закончены основные строительно-монтажные работы, закончен монтаж здания, ведутся работы по устройству вентилируемых фасадов, внутренних инженерных систем. На объекте работают почти 400 человек», – рассказал генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников о ходе строительных работ.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Общая площадь калининградского музейного комплекса Третьяковской галереи составит 17 600 м². Архитектор проекта, который воплощает бюро «Меган», Юрий Григорян. Архитектурная доминанта здания - пятидесятиметровая башня. В ней разместятся служебные помещения. Визуально филиал Третьяковской галереи будто парит в воздухе за счет нависающей консоли. Строительные работы планируется завершить до конца 2023 года.

После открытия филиала Третьяковской галереи в Калининграде жители самой западной точки России и гости региона смогут познакомиться с подлинными шедеврами коллекции главного музея национального искусства России. Помимо этого площадка послужит для экспозиции русского искусства, межмузейного и международного диалога, а также для творческих инноваций и образовательных программ.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

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«Молниям и волнам победитель»: Третьяковка представила в Калининграде экспозицию в честь Петра I

Торжественное открытие выставки, которая посвящена 350-летию со дня рождения первого российского императора, прошло в Калининградском областном историко-художественном музее.

О прославленных деяниях Петра I рассказывают тридцать восемь произведений живописи, графики и скульптуры из коллекции Третьяковской галереи. Экспозиция повествует о завоевании выхода к Балтийскому морю, строительстве отечественного флота, а также о морских и сухопутных сражениях великого самодержца. В общей сложности на выставке представлены свыше семи десятков экспонатов: живопись, произведения декоративно-прикладного искусства и архивные документы из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и Государственного архива Российской Федерации.

«Я полагаю, что Калининград станет первым городом, где галерея откроет свой филиал и распахнет свои двери уже в 2024 году, а пока мы реализуем выставочные и образовательные проекты на различных площадках. Калининградский областной историко-художественный музей – это тот самый музей, где в начале 2019 года состоялась абсолютно историческая встреча с Президентом России, темой которой было создание культурно-образовательных комплексов в стране, в том числе в Калининграде», - сказала Зельфира Трегулова во время открытия экспозиции, подчеркнув особенную связь Калининграда и Третьяковской галереи.

Выставка будет проходить в Калининградском областном историко-художественном музее до 6 ноября.