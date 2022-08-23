Военная спецоперация на Украине 23 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года.

Школьники и студенты, которые прибыли в Россию из республик Донбасса и из Украины, будут учиться в России на бесплатной основе. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тыс. детей из ЛДНР и Украины.

Российская Федерация запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН. Это связано с ситуацией на Запорожской АЭС и непрекращающимися провокациями в отношении нее со стороны Киева.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по бывшему зданию национальной Службы безопасности (СБУ) в Лисичанске, разрушив строение. После обстрела вокруг здания разбросаны украинские паспорта и различные документы украинского ведомства.

Киеву следует прекратить многолетнюю истерику из-за статуса Крыма, так как посягательство на российскую территорию будет иметь для Украины плачевные последствия, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.